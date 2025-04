Какво показва медицинският преглед на Доналд Тръмп?

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е в „отлично когнитивно и физическо здраве“, съобщава личният му лекар от Белия дом.

По време на първия годишен медицински преглед от втория му президентски мандат, проведен в болница във Вашингтон, бе установено също, че Тръмп има „охлузване на дясното ухо от огнестрелна рана“, получено при опит за покушение през юли миналата година, съобщава ВВС.

“President Trump exhibits excellent cognitive and physical health and is fully fit to execute the duties of the Commander-in-Chief and Head of State.” pic.twitter.com/VYXxjPoSEd