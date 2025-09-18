Свят

Тръмп в Уиндзор: Кралски блясък и хиляди протести в Лондон

Как преминава визитата на американския президент във Великобритания и какво предстои

18 септември 2025, 09:35
Тръмп в Уиндзор: Кралски блясък и хиляди протести в Лондон
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в замъка Уиндзор в сряда за втората си държавна визита – рядкост, тъй като на президентите на САЩ във втори мандат обикновено не се предоставя церемониалността на две официални посещения.

Ето как премина денят и какво да очакваме след това:

Процесията: Денят започна с крал Чарлз III и Тръмп, които потеглиха на каретна процесия през имението Уиндзор, пътувайки заедно в Ирландската държавна карета. Кралица Камила и първата дама Мелания Тръмп ги последваха в Шотландската държавна карета. Маршрутът на процесията беше обграден от членове на въоръжените сили и три военни оркестъра, които изпълниха националните химни на САЩ и Великобритания, предаде CNN

Частен обяд: След това семейство Тръмп и кралската двойка присъстваха на частен обяд в Държавната трапезария на замъка Уиндзор.

Разглеждане на изложба: След това кралят и кралицата придружиха семейство Тръмп до Зелената гостна стая на замъка, където беше показана специално подбрана изложба от предмети, свързани със САЩ.

Всички погледи върху Мелания Тръмп: Впечатляваща визия във Великобритания
15 снимки
Мелания Тръмп лондон
Тръм
Мелания Тръмп лондон
Мелания Тръмп лондон

Церемонията Beating Retreat: Следобед около 200 военни музиканти се събраха на Източната поляна на замъка за церемонията Beating Retreat – традиция, датираща от Англия през 17-ти век, която символизира края на деня. Церемонията завърши с прелитане на Червените стрели, акробатичния екип на Кралските военновъздушни сили, които оставиха следи от дим в червено, бяло и синьо.

Кралски почести за Доналд и Мелания Тръмп: Вижте най-запомнящите се кадри
42 снимки
Тръмп в лондон
Тръмп Мелания Чарлз Кейт Камила
Тръмп в лондон
Тръмп в лондон

Държавен банкет: Денят завърши с елегантна държавна вечеря в най-голямата зала на замъка Уиндзор – Залата на Свети Георги. Преди да бъде сервирана вечерята, кралят произнесе реч, възхвалявайки историческата връзка между Великобритания и САЩ и похвалвайки усилията на Тръмп да „намира решения“ за световните конфликти. Тръмп също вдигна тост, в който нарече второто си държавно посещение „една от най-високите почести в живота ми“.

За посещението на Тръмп 160-те гости, седнали зад 1452 прибори за хранене, ядяха от меню, написано на френски, което се превежда като:

Пана Кота с поточарка от Хемпшир  със салата от пармезан и пъдпъдъчи яйца
Органична пилешка балотина от Норфолк, увита в тиквички с мащерка и пикантен юс
Ванилов сладолед с интериор от кентски малинов сорбет с леко поширани сливи 

Гостите имаха и внимателно подбрана винена листа, пише ВВС

Имение Уистън, Кюве, 2016 г
Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018
Ridge Vineyards, Монте Бело, 2000 г
Пол Роже, Екстра Кюве дьо Резерв, 1998 г

Напитките след вечеря се давеха в символика - портвайн  от 1945 г. в чест на това, че Тръмп е бил 45-ият президент на САЩ, въпреки че не пие алкохол.

Имаше коняк от 1912 г., от годината на раждане на майката на президента, родена в Шотландия.

Други събития: Тръмп и първата дама посетиха параклиса Свети Георги, където положиха венец на криптата на кралица Елизабет. Също така принцът и принцесата на Уелс се срещнаха със семейство Тръмп.

Протести: Хиляди протестиращи срещу Доналд Тръмп се събраха в центъра на Лондон, за да осъдят безпрецедентната втора държавна визита на американския президент в Обединеното кралство. Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души, предаде АФП. Докато Тръмп бе посрещнат с червен килим в Уиндзорския замък, на около 35 километра западно от Лондон, демонстрантите маршируваха в центъра на британската столица.

Какво предстои: Тръмп ще пътува до Чекърс – провинциалната резиденция на премиера на Великобритания Киър Стармър в Бъкингамшър – за двустранна среща. Двамата лидери ще бъдат придружени от редица изпълнителни директори на технологични компании, които ще присъстват за обявяването на нови технологични партньорства, според американски официален представител. 

Построен през шестнадесети век, Чекърс често се използва за домакинство на гостуващи официални гости - включително украинския президент Володимир Зеленски през 2023 г. - както и за заседания на кабинета.

Това не е първият път, когато Тръмп посещава къщата. През 2018 г. той беше на работно посещение в Обединеното кралство, което включваше разговори в имението с тогавашния премиер Тереза Мей.

Облеклото на Мелания също прикова погледите - от дълъг до земята шлифер и до елегантна драматична шапка. 

Повече снимки от визитата вижте в нашата галерия!

Източник: CNN, BBC    
Доналд Тръмп Държавна визита Замък Уиндзор Крал Чарлз III Великобритания САЩ Кралско семейство Дипломация Протести Държавен банкет
Последвайте ни

По темата

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Обама: САЩ са изправени пред преломен момент след убийството на Кърк

Обама: САЩ са изправени пред преломен момент след убийството на Кърк

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Мини в Черно море:

Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

pariteni.bg
Защо най-често кучетата накуцват

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър

България Преди 4 минути

Пострадал е тиктокърът Борислав Георгиев, известен като Бобко или „камикадзе съм аз“

Процесът за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция

Процесът за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция

България Преди 6 минути

Прокуратурата призовава за по-строго наказание срещу Рангел Бизюрев

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Собственикът на автомобила смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в TikTok

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Любопитно Преди 1 час

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

<p>Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството</p>

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

Любопитно Преди 1 час

Жаждата за духовни подвизи го подтикнала да раздаде цялото си имущество на бедните и да се отдалечи в манастир

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Свят Преди 2 часа

Нападателят е бил застрелян от органите на реда

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Свят Преди 2 часа

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в Газа", разказва Гази Хамад

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Свят Преди 2 часа

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм"

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 2 часа

Малко преди Денят на независимостта на България…

<p>Има ли полезни ултрапреработени храни?</p>

Експерти: Има ли полезни ултрапреработени храни?

Любопитно Преди 2 часа

Ултрапреработената храна е всеки продукт с допълнителен процес на обработване или добавка към него

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

България Преди 2 часа

Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалваха мерките „задържане под стража”

<p>Гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета &bdquo;Желязков&ldquo;</p>

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

България Преди 3 часа

За да е успешен, той трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Свят Преди 3 часа

Семейството на Доналд Тръмп е спечелило над 5 милиарда долара от различни криптоинвестиции

<p>Руският пазар на недвижими имоти е в опасност</p>

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Свят Преди 3 часа

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство

Снимката е илюстративна

Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

България Преди 3 часа

През деня ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и постепенно ще се установява слънчево време

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Технологии Преди 3 часа

Разбира се, в тях има и изкуствен интелект

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Ето колко захар трябва да приемаме дневно

Edna.bg

Вижте Димитър Рачков и порасналия му син!

Edna.bg

Футболни звезди се съблякоха голи в самолет, разхождат се по бельо на пистата (видео)

Gong.bg

Ето кога България излиза срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

Gong.bg

Делян Пеевски и Асен Василев в остър спор пред парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Полицай, охранявал протеста пред парламента, е починал

Nova.bg