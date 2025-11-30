След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

К ъсно в събота вечер Софийският градски съд остави в ареста и седемте души, обвинени по разследването около „Исторически парк”. Според магистратите има доказателства за престъпна група, която се е занимавала с измами, присвоявания и пране на пари.

За да остави обвиняемите зад решетките на първо място съдът посочи, че групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират. Част от вложените суми били присвоявани, а другите средства се наливали в проект за по-голяма убедителност.

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Магистратите обясниха, че ако обвинените бъдат пуснати на свобода, могат да извършат престъпление.

„Става дума за над 50 млн. лева. За период от 10 години”, съобщи наблюдаващият прокурор Ахмед Кокоев.

7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"

В съдебната зала от прокуратурата посочиха, че в групата има и лице с имунитет, но името му не беше съобщено. След заседанието адвокати на обвинените заявиха, че става дума за Ивелин Михайлов, който е председател на парламентарната група на „Величие”. Засега имунитетът му не е поискан, предаде NOVA.

Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях

Днес във видеоклип в социалните мрежи Михайлов коментира случая.

„Много е вероятно тази седмица още в сряда да ми се гласува имунитетът. Не търся от никой нито помощ, нито милост. Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Не може моите хора да стоят вътре, а аз да съм вън. Щом е такава системата, ние отказваме да коленичим и продължаваме напред. Имаме идеи и план какво трябва да направим”, заяви той.

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"