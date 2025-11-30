Свят

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Той е обвиняем по дело за корупция

30 ноември 2025, 13:41
Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел
Източник: AP/БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи Ройтерс, като се позова на президентската канцелария. 

Тръмп написа писмо до президента на Израел с молба да помилва Нетаняху

"Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици. След като бъдат получени всички необходими становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и добросъвестно", се посочва в изявлението.

Канцеларията на премиера все още не е дала коментар по случая. 

Тръмп: Трябва да се прекрати съдебното дело срещу Биби Нетаняху

Нетаняху е обвиняем по дело за корупция и президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е отправял искания той да бъде помилван. Нетаняху отрича обвиненията и не се признава за виновен.

Източник: Габриела Иванова, БТА    
Нетаняху молба президент помилване
