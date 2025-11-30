Свят

Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард

Те го описаха като „скъп приятел, носещ гения си с лекота“

30 ноември 2025, 12:22
Крал Чарлз III и кралица Камила отдадоха почит на драматурга Том Стопард
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ританският крал Чарлз Трети и кралица Камила почетоха паметта на драматурга Том Стопард, който почина на 88-годишна възраст, описвайки го като „скъп приятел, носещ гения си с лекота“, предаде ДПА.

„Със съпругата ми сме дълбоко натъжени от новината за смъртта на един от най-великите ни писатели - сър Том Стопард”, казва монархът в изявление, разпространено от Бъкингамския дворец. „Скъп приятел, който носеше гения си с лекота, той можеше и успяваше да насочи перото си към всяка тема, предизвиквайки, вълнувайки и вдъхновявайки публиката си”, допълва Чарлз Трети.

Носител на Оскар почина на 88 години

Двамата с Камила изказват съболезнования на семейството на Стопард. „Нека всички се утешим с неговата безсмъртна фраза: „Гледайте на всяко излизане като на влизане някъде другаде“, допълва британският монарх.

Писателят Том Стопард, известен с „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Аркадия“ и филма от 1998 г. „Влюбеният Шекспир“,  почина в дома си в Дорсет, „обграден от семейството си“, съобщи мениджърската компания United Agents, която го представлява.

Сред тези, които му отдадоха почит, беше и Мик Джагър, вокалист и съосновател на „Ролинг стоунс”, който нарече Стопард „гигант на английския театър“, „приятел и спътник“, който винаги ще му липсва.

В кариерата си, продължила шест десетилетия, Том Стопард печели награди „Тони“ и „Лорънс Оливие“, а също „Златен глобус“ и „Оскар“ за сценария на „Влюбеният Шекспир“, написан съвместно с Марк Норман през 1998 г. В продукцията участват Гуинет Палтроу, Джуди Денч и Джоузеф Файнс.

Роден в Чехословакия, Стопард е принуден да напусне дома си по време на нацистката окупация и намира убежище във Великобритания. След като работи като журналист и театрален критик, започва да пише пиеси за радиото и телевизията, припомня ДПА. Кариерата му на драматург обаче не се развива до 60-те години на миналия век, когато тласък ѝ дава пиесата „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, чиято премиера е на фестивала на изкуствата „Фриндж“ в Единбург. След това е поставена на сцената на Националния театър на Великобритания, а по-късно и на Бродуей, припомня ДПА. Творбата, която се фокусира върху двама второстепенни герои от „Хамлет“, спечели няколко награди, включително четири „Тони“ през 1968 г.

След това Стопард пише редица пиеси, сред които „Аркадия“ и трилогията „Брегът на Утопия“, чието действие се развива в Русия през 19-и век. През 2020 г. издава „Леополдщат“, чието действие се развива в еврейския квартал на Виена в началото на 20-и век. Произведението, което съдържа и автобиографични елементи, донесе на Стопард награда „Лорънс Оливие“ за най-добра нова пиеса, както и четири отличия „Тони“.

Том Стопард работи също за телевизията, радиото и киното, като голяма част от творчеството му разглежда сложни философски и политически теми, отбелязва ДПА.

През 2012 г. той адаптира романа „Ана Каренина“ на Лев Толстой за едноименния филм с участието на Кийра Найтли, Джуд Лоу и Матю Макфейдън. Адаптира и „Краят на парада“ на Форд Мадокс Форд за телевизията, като в продукцията участват Бенедикт Къмбърбач и Ребека Хол. Стопард участва и в подготовката на сценария на „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“.

Драматургът беше удостоен с рицарско звание от покойната кралица Елизабет Втора през 1997 г. за заслугите си към литературата. Той печели литературната награда „Дейвид Коен“ през 2017 г. , отбелязва ДПА. 

Източник: БТА, Теодора Славянова    
Чарлз III кралица Камила почит Том Стопард
