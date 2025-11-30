България

Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове

30 ноември 2025, 11:44
Внимание, шофьори! Интензивен трафик на КГПП "Капитан Андреево" и "Лесово"
Н а границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“  трафикът е интензивен на вход и на изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. 

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове. 

Норамално се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния, допълват от „Гранична полиция“.

Осем тежки катастрофи, в които са пострадали 13 души, са регистрирани през последното денонощие. Това съобщиха от МВР.  На територията на столицата са станали 19 леки пътнотранспортни произшествия. Загинали и ранени няма.

От началото на годината в катастрофи са загинали 414 души. За същия период на миналата година в пътни инциденти са загинали 432, допълниха от МВР.

Източник: БТА/Маргарита Колева, Десислава Пеева    
