Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние

Б ившата министър-председателка на Бангладеш и опозиционен лидер Халеда Зия е в изключително критично състояние в болница в Дака, предаде Ройтерс.
🇧🇩 Former Bangladesh prime minister Khaleda Zia's health deteriorated since being admitted to hospital, prompting her family and party members to urge citizens to pray for her speedy recovery on Saturday.— AFP News Agency (@AFP) November 29, 2025
➡️ https://t.co/noqNG5hfS4 pic.twitter.com/zFOlz0uk6n
Междувременно нейният син в изгнание и временно изпълняващ длъжността лидер на Бангладешката националистическа партия (БНП) Тарик Рахман, намекна в публикация във Facebook, че завръщането му в страната "не зависи изцяло от него".
По данни на лекари и високопоставени представители на партията 80-годишната Зия е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция, засягаща сърцето и белите ѝ дробове.
Здравословното ѝ състояние се влошава на фона на чувствителен момент за партията, която възвръща позициите си след свалянето от власт на дългогодишната министър-председателка Шейх Хасина при студентски бунтове миналата година, която беше осъдена на смърт.
Часове по-късно временното правителство, оглавено от Мухамад Юнус, заяви, че няма "никакви ограничения или възражения" срещу завръщането на Тарик Рахман в Бангладеш.