Свят

Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние

Тя е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция

30 ноември 2025, 12:28
Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в критично състояние
Източник: AP/БТА

Б ившата министър-председателка на Бангладеш и опозиционен лидер Халеда Зия е в изключително критично състояние в болница в Дака, предаде Ройтерс. 

Междувременно нейният син в изгнание и временно изпълняващ длъжността лидер на Бангладешката националистическа партия (БНП) Тарик Рахман, намекна в публикация във Facebook, че завръщането му в страната "не зависи изцяло от него". 

По данни на лекари и високопоставени представители на партията 80-годишната Зия е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция, засягаща сърцето и белите ѝ дробове.

Здравословното ѝ състояние се влошава на фона на чувствителен момент за партията, която възвръща позициите си след свалянето от власт на дългогодишната министър-председателка Шейх Хасина при студентски бунтове миналата година, която беше осъдена на смърт. 

Часове по-късно временното правителство, оглавено от Мухамад Юнус, заяви, че няма "никакви ограничения или възражения" срещу завръщането на Тарик Рахман в Бангладеш.

Източник: Габриела Иванова, БТА    
Бангладеш Халеда Зия
Последвайте ни

По темата

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Желязков: Възможно е в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Откриха още тела след пожара в Хонконг, жертвите станаха 146

Свят Преди 17 минути

100 души все още са в неизвестност

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Свят Преди 19 минути

Той е обвиняем по дело за корупция

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

България Преди 2 часа

Този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Десислава Сапунджиева влезе в предаването като спокойния играч, който не шуми, а действа

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Видеото беше разпространено от PR-a на ПП Найо Тицин

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Любопитно Преди 3 часа

Певицата говори за пътя си през годините и за това как славата я е променила

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Свят Преди 3 часа

Поводът за визитата е представянето на Обиколката на Италия, на която България е съорганизатор

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

България Преди 3 часа

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен, заяви депутатът от ПП-ДБ

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

България Преди 4 часа

От 1 януари таксите скачат двойно

Историческа декларация за единство подписаха Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей

Историческа декларация за единство подписаха Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей

Свят Преди 4 часа

Двамата изразиха желанието си целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Свят Преди 5 часа

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда

<p>САЩ спират обработката на визи за афганистански граждани</p>

Държавният департамент на САЩ спира обработката на визи за афганистански граждани

Свят Преди 5 часа

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Свят Преди 6 часа

Трагедията се е разиграла в зала, която споделя общ паркинг с други търговски обекти

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 6 часа

Това е трети подобен случай за девет дни

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Свят Преди 6 часа

Украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Технологии Преди 6 часа

Технологиите остаряват бързо, но си отиват бавно

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Щастлива новина: Лора Караджова очаква трето дете

Edna.bg

Мария Илиева - за силата да продължиш, когато всички очакват да паднеш

Edna.bg

Славия се възползва от игра с ръка и поведе отново на Добруджа

Gong.bg

Очаквайте на живо: Никола Цолов в първото си състезание във Формула 2

Gong.bg

Желязков: Има всички възможности през декември да имаме бюджет за 2026 г.

Nova.bg

Клаус Майне ексклузивно през NOVA: Музиката на Scorpions е саундтрак на историята, в която живеем

Nova.bg