Тръмп спря финансирането на обществени медии в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в четвъртък изпълнителна заповед, с която цели да прекрати публичното финансиране на Националното обществено радио (National Public Radio - NPR) и корпорация "Пъблик Броудкастинг Сървиз" (Public Broadcasting Service - PBS), като обвини медиите в „пристрастност“ в техните репортажи. Това предаде Richmond & Twickenham Times .

Заповедта инструктира Корпорацията за обществено излъчване и други федерални агенции „да прекратят федералното финансиране за NPR и PBS“, като допълнително ги задължава да идентифицират и елиминират косвени източници на публично финансиране за тези новинарски организации.

В публикация в социалните мрежи, с която Белият дом обяви подписването на заповедта, се посочва, че тези медии „получават милиони от данъкоплатците, за да разпространяват радикална, уоук пропаганда, прикрита като новини“.

Това е поредният ход на Тръмп и неговата администрация за използване на федералната власт с цел да се контролира или възпрепятства дейността на институции, с чиято позиция или действия той не е съгласен.

100 дни на власт: Какво прави Тръмп с Америка

Откакто пое поста, Тръмп е отстранявал ръководители, изпращал е служители в административен отпуск и е прекратявал финансиране в размер на стотици милиони долари за артисти, библиотеки, музеи, театри и други културни институции чрез Центъра „Джон Ф. Кенеди“ за сценични изкуства и Националния фонд за хуманитарни науки.

Тръмп също така е настоявал за спиране на федерално финансиране за научни изследвания и образование в университетите и за налагане на санкции срещу адвокатски кантори, освен ако не се съгласят да премахнат програми за разнообразие и други мерки, които той намира за неприемливи.

Обществените радио и телевизионни оператори получават приблизително половин милиард долара публични средства чрез корпорация "Пъблик Броудкастинг Сървиз" и се подготвят за възможността от сериозни съкращения още от избирането на Тръмп, тъй като републиканците отдавна критикуват тези медии.

President Donald Trump has officially signed a new executive order aimed at cutting off taxpayer funding for NPR and PBS.



Is this what you voted for? pic.twitter.com/rqGTNFYzfl