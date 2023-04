На фона на протести: Тръмп ще се яви в съда, възползва се от медийната лудост

П резидентът на САЩ Тръмп планира да се яви пред съд в Ню Йорк във вторник по аферата с тайните плащания на пари. Докато градът се подготвя за протести, Тръмп се възползва от медийната лудост, пише Тagesschau.

Тръмп игра голф във Флорида през уикенда. Фактът, че във вторник трябва да се яви пред съда в Ню Йорк, изглежда не го възпира. 76-годишният мъж използва медийното внимание за себе си.

Той обяви, че днес ще пътува до Ню Йорк, ще преспи в "Тръмп Тауър" и ще се яви лично в съда в центъра на Манхатън утре в 14:15 ч. местно време. Той не възрази публично срещу снимките и пръстовите отпечатъци. Вечерта в праймтайма Тръмп обяви, че ще се обърне към своите поддръжници у дома в Мар-а-Лаго.

Подобно на Тръмп неговият адвокат Джо Такопина също описа обвиненията като "политическо преследване". Такопина умишлено потърси публичност през уикенда и се появи в редица американски телевизионни токшоута.

"Ако Тръмп не се кандидатираше за президент, той нямаше да бъде предложен за импийчмънт и подведен под отговорност", каза Такопина в предаването "Състоянието на Съюза" на CNN. Откакто бяха обявени тези обвинения, популярността на Тръмп се увеличи значително.

Повишиха се не само резултатите от социологическите проучвания на Тръмп, но и балансът на сметката му за кампанията. Той и предизборният му екип използваха медийния шум, за да съберат пари. За 24 часа, след като станаха известни обвиненията срещу него, бяха събрани над четири милиона долара дарения за кампанията.

Докато имаше единодушно възмущение от републиканците относно обвинението срещу бившия президент, колега от партията се противопостави на Тръмп. Аса Хътчинсън, бившият губернатор на Арканзас, обяви по ABC, че възнамерява да се кандидатира за президент. В същото време той призова Тръмп да оттегли кандидатурата си. Все пак е участвал в общо три разследвания.

"Първият е плащането на тайни пари в Ню Йорк, вторият е привличането за намиране на повече гласоподаватели в Джорджия и третият е обработката на секретни документи в Мар-а-Лаго. Това са три много сериозни разследвания", каза Хътчинсън.

Междувременно властите в Ню Йорк се готвят за безредици и протести в Манхатън. Радикалният републиканец и приятел на Тръмп Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще има публични изяви близо до сградата на съда. Тя написа в Twitter: "Пътувам до Ню Йорк, за да протестирам – срещу злоупотребата с нашата съдебна система и срещу намесата в изборите".

Protesting is a constitutional right and I am going to NY on Tuesday to protest this unprecedented abuse of our justice system and election interference.



I also reject any attempt and anyone who dresses in MAGA but incites violence or commits violence while pretending to be one… https://t.co/7yfrFtj7sd