Обвинението срещу Доналд Тръмп е удар по самочувствието на Америка

С лед повдигнатото обвинение срещу Доналд Тръмп настана неочаквана тишина. Това не е просто слаб момент за Доналд Тръмп и Републиканската партия. Това е лош момент и за Америка - за първи път настоящ или бивш президент е обвинен в престъпление.

Вярно е, че един от бившите президенти е бил арестуван за превишена скорост в каретата си през 1872 г., но той е избегнал обвинението - а Улисес С. Грант наскоро е повел силите на Съюза към победа в Гражданската война, така че може би е получил пропуск.

В някои отношения това, че бивш държавен глава е обвинен в престъпление и вероятно дори влиза в затвора, не е новина. Това се е случвало навсякъде по света през вековете: стотици президенти, министър-председатели и военни лидери, които са били изхвърляни от дворците направо в затворите.

Но Америка се смята за изключителна, а Вашингтон - за града на хълма, който е морален и демократичен фар за света.

Така че присъединяването към този особен клуб не е проблем само за Доналд Тръмп. Това е още един удар по увереността и самочувствието на Америка. А тези други удари са сериозни, пише BBC.

На 6 януари 2021 г. вече станахме свидетели на насилствено нападение срещу самото седалище на демокрацията, при което парламентаристите бягаха, за да спасят живота си, а тълпата безпрепятствено вилня в Капитолия в продължение на часове.

Страната е разделена: север срещу юг; крайбрежията срещу центъра; градове срещу предградия - всички разкъсвани от културни войни, които разкъсват нацията.

Като прибавим към всичко това новата напористост на Китай и руската агресия в Украйна, става ясно, че има нарастващи геополитически предизвикателства на множество фронтове, които застрашават нейния статут по света.

Историците наричат ХХ век "Американски век" - дали ще направят същото и за този?