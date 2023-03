"Никой не е над закона": Демократите в САЩ реагираха на обвиненията срещу Тръмп

В одещи политици от Демократическата партия в САЩ реагираха на повдигнатото обвинение срещу бившия държавен глава Доналд Тръмп, като подчертаха, че пред закона всички са равни, съобщи ДПА.

"Никой не е над закона и всеки има право на съдебен процес, за да докаже невинността си", написа в Twitter Нанси Пелоси, бивша председателка на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ.

"Надявам се, че Тръмп ще уважи по мирен начин системата, която му предоставя това право", добави тя.

Голямо съдебно жури в Ню Йорк гласува в четвъртък за започването на наказателно производство срещу Тръмп по неуточнени криминални обвинения за ролята му в схемата за плащане на пари в замяна на мълчанието на порнозвездата Сторми Даниълс преди президентските избори през 2016 г.

Даниълс твърди, че в миналото е имала сексуална афера с Тръмп. Твърдение, което той напълно отрича.

Лидерът на демократическото мнозинство в Сената (горната камара на американския Конгрес бел. ред.) Чък Шумър заяви, че Тръмп се подчинява на същите закони като всеки един друг американец.

"Не трябва да има никакво външно политическо влияние, сплашване или намеса в случая", заяви той. "Насърчавам както критиците, така и поддръжниците на г-н Тръмп да оставят процеса да протече мирно и в съответствие със закона", добави сенаторът.

Обвинението срещу бивш президент е "тежък момент" за нацията, написа в Twitter лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис.

Джефрис, който замени Пелоси на този пост, написа, че върховенството на закона е от основно значение за демокрацията и трябва да се прилага без страх или политическо влияние.

Обвинението срещу Тръмп е първият случай в историята на САЩ, в който срещу бивш президент се води наказателно производство. Точните обвинения обаче остават неразкрити, но се очаква да бъдат обявени, след като Тръмп се яви пред съда в Манхатън.

Самият Тръмп нарече обвиненията "политическо преследване" и обвини прокурора по делото от Манхатън, който е демократ, че се опитва да попречи на настоящата му кампания за президентска номинация на Републиканската партия през 2024 г.

Американската порнозвезда Сторми Даниълс, чиято афера с бившия президент е в основата на обвинението срещу него, благодари на своите фенове за подкрепата.

"Благодаря на всички за подкрепата и любовта! Получавам толкова много съобщения, че не мога да отговоря", написа тя в Twitter.

Адвокатът на Даниълс Кларк Брюстър заяви пред CNN, че тя не е изненадана от повдигнатите обвинения, а по-скоро е облекчена. "Наистина това е борба срещу неговото (на Тръмп) отхвърляне на истината и изфабрикуването на истории", каза той.

Прокурорът на окръг Манхатън в щата Ню Йорк провежда дългогодишно разследване по въпроса, като в крайна сметка го отнесе до т. нар. голямо жури, което гласува за започването на наказателно производство срещу Тръмп, отбелязва ДПА.