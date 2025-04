Макрон получи покана от Чарлз III за посещение във Великобритания преди Тръмп

Ф ренският президент Еманюел Макрон е получил покана от краля на Великобритания Чарлз Трети да посети Обединеното кралство преди американския президент Доналд Тръмп, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, позовавайки се на публикация в британския The Sunday Times.

Това е знак, че Великобритания се стреми да се сближи с Европейския съюз, от който се отдели, посочва изданието. Малцина са хората от правителството и от кралския двор, наясно с визитата, която би била първото държавно посещение на Макрон като президент на Франция в Обединеното кралство, посочва изданието.

