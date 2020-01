Станала е грешка, САЩ няма да се изтегля от Ирак

С АЩ нямат планове да изтеглят войските си от Ирак, заяви днес министърът на отбраната Марк Еспър, цитиран от световните агенции. Редица медии съобщи по-рано за изтеглянето, позовавайки се на писмо от американски генерал, припомня Ройтерс.

„Няма каквото и да било решение за напускане на Ирак”, каза Еспър, запитан за писмото. Няма и планове за подготовка за изтегляне, допълни той.

САЩ уведоми Ирак, че изтегля войниците си

„Не знам какво е това писмо. . .Опитваме се да установим откъде се появи, това е.

Няма обаче взето решение за напускане на Ирак. Точка”, категоричен беше шефът на Пентагона.

„САЩ остават ангажирани да се борят срещу „Ислямска държава” в Ирак заедно със съюзниците и партньорите си”, посочи още министърът.

Ще има ли война? САЩ набелязаха 52 цели за 52 заложници в Иран

Малко по-късно беше съобщено, че писмото от американската армия до иракските власти, което създаде впечатление за предстоящо изтегляне на САЩ от страната, е неудачно съставен проектодокумент, целящ единствено да подчертае засиленото движение на военни части.

Това заяви председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Марк Мили, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

САЩ убиха генерал – герой за Иран

„Това беше неподписан проект (за писмо), изпратен до някои иракски военни командири, тъй като движението на американски войски в Ирак се засили през последните дни.

Кореспондентът на Би Би Си (BBC) Джонатан Бейл публикува писмото в социалната мрежа Туитър:

This coalition memo appears to be genuine - but also misleading and badly phrased. Am told by coalition source that it’s to let #Iraq know that US is moving troops out of Green Zone to provide Force Protection elsewhere. NOT leaving #Iraq pic.twitter.com/Erpid6ct6E