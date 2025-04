Тръмп заяви, че тарифите за Китай „ще намалеят значително“, намеквайки за потенциален обрат

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал за потенциален обрат в търговската си война с Китай на фона на продължаващата нестабилност на пазарите, като заяви, че високите мита върху китайските стоки „ще намалеят значително, но няма да бъдат нулеви“, съобщи CNN .

Забележките на Тръмп, направени по време на пресконференция в Белия дом във вторник, изглежда бележат реторичен завой след седмици на твърда позиция и ответни мерки, които доведоха до увеличаване на митата за Китай до над зашеметяващите 145%.

„145% е много високо и няма да бъде толкова високо“, каза Тръмп по време на сесия за въпроси и отговори с репортери в Овалния кабинет. „Няма да е близо до тази стойност. Тя ще намалее значително. Но няма да е нула.“

Тръмп направи тези коментари, когато беше попитан за забележките на министъра на финансите Скот Бесент, който по-рано през деня заяви, че високите митнически ставки между САЩ и Китай на практика са наложили ембарго върху търговията между двете икономики.

Бесент заяви на частна инвестиционна конференция, организирана от JP Morgan Chase, че търговската война с Китай е неустойчива и той очаква битката да се деескалира в най-близко бъдеще, потвърди пред CNN запознат с въпроса.

Вместо твърдо прекъсване или пълно разделяне на отношенията между САЩ и Китай, Бесент заяви пред инвеститорите, че целта е да се постигне ребалансиране на търговията, заяви източникът пред CNN.

Тази оценка даде тласък на ралито на Уолстрийт, което се оформи по-рано във вторник, като и трите основни американски борсови индекса достигнаха най-високите си нива за деня след оповестяването на забележките на Бесент.

Азиатските акции също се повишиха в сряда, като индексът Hang Seng в Хонконг беше водещ в регионалните печалби. За последно той се търгуваше с 2,5% по-високо, докато японският Nikkei 225 се повиши с около 2%, а южнокорейският Kospi нарасна с 1,5%.

Промяната в тона на Тръмп не остана незабелязана в Китай. В сряда хаштагът „Trump chickened out“ (Тръмп се уплаши) беше водеща тема в китайската социална медийна платформа Weibo, като натрупа над 110 милиона гледания.

US stock futures rallied after Trump said he had no intention of firing Fed Chair Jerome Powell and he would not strike a hard line in any trade talks with China #stockmarket #trading https://t.co/3NJT8m1x6v