Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

19 януари 2026, 12:26
Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа
Източник: Getty Images

К ремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Sky News.

В момента руският лидер проучва предложението, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Според разпространеното изявление, става дума за Борда за мир, който САЩ създават, за да наблюдават възстановяването на Газа и други въпроси, свързани с региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще председателства изпълнителния борд на организацията, а други членове се очаква да включват сър Тони Блеър.

"Президентът Путин е получил покана чрез дипломатическите канали да се присъедини към този Съвет за мир", каза Песков.

"В момента проучваме всички подробности на това предложение и се надяваме да осъществим контакти с американската страна, за да изясним всички нюанси", добави той.

Разкриха какво мисли Путин за плана на Тръмп за Газа

По-рано в понеделник и лидерът на Казахстан също е приел покана да се присъедини към същия борд, според неговия говорител.

Тръмп е поканил 60 държави да се присъединят към Борда за мир, но постоянно членство ще се предлага само на тези, които внесат 1 милиард долара.

Тази новина се актуализира и допълнителни подробности ще бъдат публикувани скоро.

Източник: Sky News    
След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

5 най-интелигентни породи кучета

