К ремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е отговорил на предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на Договора New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия.

Договорът New START изтича през февруари, припомня Newsweek .

Русия бе преустановила участието си в процесите по верификация на New START през февруари 2023 г., докато напрежението с НАТО се увеличаваше заради инвазията на Москва в Украйна, макар и да не е напускала напълно договора.

Путин предлага контрол на ядрените оръжия, но Песков има условия

Оттогава Путин предложи доброволно удължаване с една година на ограниченията на договора за стратегическите ядрени арсенали след изтичането му на 5 февруари, като покани САЩ да направят същото.

Екзистенциалната заплаха от ядрена война надвисва над конфликта в Украйна, като двата най-големи арсенала в света, в Русия и САЩ, се намират на противоположни страни, което засилва спешността за контрол върху оръжия, способни да унищожат човечеството.

"Разбира се, ние очакваме отговор на инициативата на Путин", заяви говорителят на Путин Дмитрий Песков в четвъртък, цитиран от държавната информационна агенция РИА Новости.

Тръмп с важно предупреждение за ядрените оръжия

"Считаме това за изключително важен въпрос", продължи Песков. "Смятаме, че естествено би бил необходим по-изгоден документ, по-изгоден договор за всички. Но постигането на такъв договор е много сложен процес, който отнема време."

Белият дом е дал знак, че няма да удължава текущия договор с приближаването на крайния срок.

"Ако изтече, изтече", каза Тръмп за New START пред The New York Times на 7 януари. "Просто ще сключим по-добро споразумение."

Ограниченията на New START за ядрени оръжия

Според New START страните са ограничени до 700 разположени междуконтинентални балистични ракети (ICBM), балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM) и тежки бомбардировачи, оборудвани за ядрени оръжия.

Също така страните са ограничени до 1 550 ядрени бойни глави на тези разположения и до 800 разположени и неразположени ICBM установки, SLBM установки и тежки бомбардировачи.

Договорът задължава страните да извършват сложни и технически процеси на верификация, включително инспекции, за да се гарантира спазването му.

Байдън и Путин договориха удължаване на договора за ядрените оръжия

Войната на Русия в Украйна е нарушила плановете за преговори относно удължаване на договора, който влезе в сила през 2011 г. при администрацията на Обама и бе последно удължен през 2021 г. за пет години в ранните месеци на администрацията на Байдън.

Той е наследник на по-ранни договори за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия и, преди разпадането на СССР през 1991 г., на Съветския съюз.

Функционерите на Кремъл и техните съюзници в държавните медии многократно са демонстрирали ядрените оръжия на Русия по време на войната, с цел да внушат страх и да покажат какви ще са разрушенията, ако подкрепата на НАТО за Украйна доведе до директен сблъсък между западните съюзници и Москва.