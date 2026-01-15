Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

К ремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е отговорил на предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на Договора New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия.
Договорът New START изтича през февруари, припомня Newsweek.
Русия бе преустановила участието си в процесите по верификация на New START през февруари 2023 г., докато напрежението с НАТО се увеличаваше заради инвазията на Москва в Украйна, макар и да не е напускала напълно договора.
Путин предлага контрол на ядрените оръжия, но Песков има условия
Оттогава Путин предложи доброволно удължаване с една година на ограниченията на договора за стратегическите ядрени арсенали след изтичането му на 5 февруари, като покани САЩ да направят същото.
Екзистенциалната заплаха от ядрена война надвисва над конфликта в Украйна, като двата най-големи арсенала в света, в Русия и САЩ, се намират на противоположни страни, което засилва спешността за контрол върху оръжия, способни да унищожат човечеството.
"Разбира се, ние очакваме отговор на инициативата на Путин", заяви говорителят на Путин Дмитрий Песков в четвъртък, цитиран от държавната информационна агенция РИА Новости.
Тръмп с важно предупреждение за ядрените оръжия
"Считаме това за изключително важен въпрос", продължи Песков. "Смятаме, че естествено би бил необходим по-изгоден документ, по-изгоден договор за всички. Но постигането на такъв договор е много сложен процес, който отнема време."
Белият дом е дал знак, че няма да удължава текущия договор с приближаването на крайния срок.
"Ако изтече, изтече", каза Тръмп за New START пред The New York Times на 7 януари. "Просто ще сключим по-добро споразумение."
- Ограниченията на New START за ядрени оръжия
Според New START страните са ограничени до 700 разположени междуконтинентални балистични ракети (ICBM), балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM) и тежки бомбардировачи, оборудвани за ядрени оръжия.
Също така страните са ограничени до 1 550 ядрени бойни глави на тези разположения и до 800 разположени и неразположени ICBM установки, SLBM установки и тежки бомбардировачи.
Договорът задължава страните да извършват сложни и технически процеси на верификация, включително инспекции, за да се гарантира спазването му.
Байдън и Путин договориха удължаване на договора за ядрените оръжия
Войната на Русия в Украйна е нарушила плановете за преговори относно удължаване на договора, който влезе в сила през 2011 г. при администрацията на Обама и бе последно удължен през 2021 г. за пет години в ранните месеци на администрацията на Байдън.
Той е наследник на по-ранни договори за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия и, преди разпадането на СССР през 1991 г., на Съветския съюз.
Функционерите на Кремъл и техните съюзници в държавните медии многократно са демонстрирали ядрените оръжия на Русия по време на войната, с цел да внушат страх и да покажат какви ще са разрушенията, ако подкрепата на НАТО за Украйна доведе до директен сблъсък между западните съюзници и Москва.