Свят

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Договорът New START изтича през февруари

15 януари 2026, 14:30
Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия
Източник: iStock

К ремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е отговорил на предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на Договора New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия.

Договорът New START изтича през февруари, припомня Newsweek.

Русия бе преустановила участието си в процесите по верификация на New START през февруари 2023 г., докато напрежението с НАТО се увеличаваше заради инвазията на Москва в Украйна, макар и да не е напускала напълно договора.

Путин предлага контрол на ядрените оръжия, но Песков има условия

Оттогава Путин предложи доброволно удължаване с една година на ограниченията на договора за стратегическите ядрени арсенали след изтичането му на 5 февруари, като покани САЩ да направят същото.

Екзистенциалната заплаха от ядрена война надвисва над конфликта в Украйна, като двата най-големи арсенала в света, в Русия и САЩ, се намират на противоположни страни, което засилва спешността за контрол върху оръжия, способни да унищожат човечеството.

"Разбира се, ние очакваме отговор на инициативата на Путин", заяви говорителят на Путин Дмитрий Песков в четвъртък, цитиран от държавната информационна агенция РИА Новости.

Тръмп с важно предупреждение за ядрените оръжия

"Считаме това за изключително важен въпрос", продължи Песков. "Смятаме, че естествено би бил необходим по-изгоден документ, по-изгоден договор за всички. Но постигането на такъв договор е много сложен процес, който отнема време."

Белият дом е дал знак, че няма да удължава текущия договор с приближаването на крайния срок.

"Ако изтече, изтече", каза Тръмп за New START пред The New York Times на 7 януари. "Просто ще сключим по-добро споразумение."

Източник: iStock/GettyImages
  • Ограниченията на New START за ядрени оръжия

Според New START страните са ограничени до 700 разположени междуконтинентални балистични ракети (ICBM), балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM) и тежки бомбардировачи, оборудвани за ядрени оръжия.

Също така страните са ограничени до 1 550 ядрени бойни глави на тези разположения и до 800 разположени и неразположени ICBM установки, SLBM установки и тежки бомбардировачи.

Договорът задължава страните да извършват сложни и технически процеси на верификация, включително инспекции, за да се гарантира спазването му.

Байдън и Путин договориха удължаване на договора за ядрените оръжия

Войната на Русия в Украйна е нарушила плановете за преговори относно удължаване на договора, който влезе в сила през 2011 г. при администрацията на Обама и бе последно удължен през 2021 г. за пет години в ранните месеци на администрацията на Байдън.

Той е наследник на по-ранни договори за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия и, преди разпадането на СССР през 1991 г., на Съветския съюз.

Функционерите на Кремъл и техните съюзници в държавните медии многократно са демонстрирали ядрените оръжия на Русия по време на войната, с цел да внушат страх и да покажат какви ще са разрушенията, ако подкрепата на НАТО за Украйна доведе до директен сблъсък между западните съюзници и Москва.

Източник:  Newsweek    
Договор New START Ядрени оръжия Русия САЩ Владимир Путин Доналд Тръмп Удължаване на договора Контрол на оръжията Конфликт в Украйна Ядрена заплаха
Последвайте ни

По темата

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 8 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 7 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 9 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 7 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 38 минути

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 41 минути

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Любопитно Преди 1 час

Благой Георгиев и Стойко Сакалиев също ще се срещнат с младите надежди във „Вече играеш… Стоичков“

<p>Пожар в столичния квартал &quot;Витоша&quot;</p>

Пожар в столичния квартал "Витоша", горят строителни материали

България Преди 1 час

На място са изпратени 3 притовопожарни автомобила

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

Пари Преди 1 час

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

България Преди 1 час

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Свят Преди 1 час

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

Пари Преди 2 часа

Натрупаната през последните 5 години е 41,4%

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Свят Преди 2 часа

От наследствени мутации до начин на живот и околна среда – специалисти обясняват кои фактори можем да контролираме и кои са извън нашия контрол

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Любопитно Преди 2 часа

Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка

<p>Котаракът Лари от &quot;Даунинг стрийт&quot; спъна фотограф на важна среща</p>

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Любопитно Преди 2 часа

Лари наскоро предизвика хаос, когато спъна фотограф, докато той излизаше от "Даунинг стрийт" след срещата на полския президент Карол Навроцки със сър Киър Стармър

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

България Преди 2 часа

Само на две години и половина тя получава внезапен сърдечен арест

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

България Преди 2 часа

Мъжете са с прякори "Бръмбара" и "Ширката"

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 2 часа

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 2 часа

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да купи Гренландия от Дания и не приема "не" за отговор

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Вкаралият два гола на ЦСКА поляк бил машина при бивш треньор на Лудогорец

Gong.bg

Докато Реал Мадрид копае дъното, най-голямото бижу от школата на „кралете“ блести в Серия А

Gong.bg

Навес падна върху трима души в София, работник загина

Nova.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg