Свят

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Путин обаче заяви, че проучва предложението

21 януари 2026, 22:53
Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин е приел поканата да се присъедини към неговия Съвет за мир, въпреки че Кремъл обяви, че проучва поканата.

„Той беше поканен, той прие. Много хора приеха“, каза Тръмп пред репортери в Давос, Швейцария, визирайки все още неясно дефинираната от него група от световни лидери.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Попитан за критиките, че търси сътрудничество с недемократични фигури, републиканецът заяви, че някои от тях са „противоречиви“, но добави: „Ако сложа само бебета в съвета, това няма да е кой знае какво“.

Русия ще разгледа поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към неговия Съвет за мир, заяви по-рано днес руският президент Владимир Путин, предаде АФП.

Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

„Руското външно министерство беше натоварено да проучи документите, които ни бяха изпратени, както и да проведе консултации по темата с нашите стратегически партньори“, каза Путин по време на излъчвано по телевизията заседание на правителството.

„Едва след това ще можем да дадем отговор на поканата“, допълни той.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Владимир Путин Съвет за мир
Последвайте ни
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 11 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 11 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 15 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Свят Преди 21 минути

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

България Преди 1 час

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 4 часа

Пеевски: За България е много важно да бъде част от тази инициатива

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

България Преди 4 часа

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

Свят Преди 5 часа

Разглеждането на съдебния иск ще отложи предварителното прилагане на споразумението

а

Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама“ на 88 години

Свят Преди 6 часа

Братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

България Преди 6 часа

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 7 часа

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 7 часа

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Свят Преди 7 часа

Париж вече е изпратил малък военен контингент на арктическия остров

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

България Преди 7 часа

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад

.

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

България Преди 7 часа

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 7 часа

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 8 часа

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

България Преди 8 часа

Това съобщиха от правителствената пресслужба

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 8 часа

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Тейлър Суифт пише история: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

Edna.bg

Стил и свобода – стъклен парапет краси стъпалата в дома

Edna.bg

НА ЖИВО: Олимпик Марсилия - Ливърпул 0:1, Собослай откри

Gong.bg

Карабах шокира Айнтрахт Франкфурт и го изхвърли от ШЛ

Gong.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg

Валежи и постепенно затопляне след ледени дни

Nova.bg