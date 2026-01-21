Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин е приел поканата да се присъедини към неговия Съвет за мир, въпреки че Кремъл обяви, че проучва поканата.

„Той беше поканен, той прие. Много хора приеха“, каза Тръмп пред репортери в Давос, Швейцария, визирайки все още неясно дефинираната от него група от световни лидери.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Попитан за критиките, че търси сътрудничество с недемократични фигури, републиканецът заяви, че някои от тях са „противоречиви“, но добави: „Ако сложа само бебета в съвета, това няма да е кой знае какво“.

Русия ще разгледа поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към неговия Съвет за мир, заяви по-рано днес руският президент Владимир Путин, предаде АФП.

Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

„Руското външно министерство беше натоварено да проучи документите, които ни бяха изпратени, както и да проведе консултации по темата с нашите стратегически партньори“, каза Путин по време на излъчвано по телевизията заседание на правителството.

„Едва след това ще можем да дадем отговор на поканата“, допълни той.