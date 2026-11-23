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И зкуственият интелект вече не е само технологична новост, а фактор на мащабна обществена промяна, който навлиза все по-дълбоко в ежедневието на българите. Това показват данните от социологическо проучване на изследователски център „Тренд“, коментирани от социолога Евелина Славкова в обедния информационен блок на NOVA NEWS .

Над три четвърти от българите очакват съществена промяна

Според изследването 76% от българите очакват изкуственият интелект съществено да промени живота и работата им през следващите пет години. По думите на Евелина Славкова в практиката на месечните социологически проучвания подобен дял се среща много рядко и показва, че обществото вече е достатъчно запознато с технологията, за да формира както очаквания, така и сериозни опасения.

Данните сочат, че употребата става все по-масова - един на всеки трима българи използва изкуствен интелект ежедневно или няколко пъти седмично.

Кой не използва AI и защо 8% не са сигурни?

Проучването отчита, че 28% от анкетираните никога не са използвали инструменти с изкуствен интелект. Според Славкова зад този дял стои основно демографският профил на застаряващото население - по-възрастните хора (над 65-70 години) и жителите на по-малки населени места, които са по-дистанцирани от новите технологии и не виждат практическа причина да ги ползват. Тя обаче прогнозира, че подобно на по-късното навлизане на социалните мрежи при възрастните хора, този процент вероятно ще намалее още в рамките на следващата година.

Любопитен акцент в данните са 8% от българите, които заявяват, че не знаят дали използват изкуствен интелект - показател, че технологията вече е вградена в множество ежедневни приложения и границата на употребата ѝ става все по-невидима за потребителите.

Заплахата за работните места - основният страх от 2023 г. досега

Най-големите притеснения в българското общество са свързани с пазара на труда:

75% от българите виждат заплаха за работните си места - тук попадат както хората, които очакват масова загуба на заетост, така и тези, които смятат, че отделни професии ще изчезнат.

44% се притесняват конкретно за собственото си работно място вследствие на навлизането на изкуствения интелект.

Славкова направи паралел с аналогично изследване на „Тренд“ от 2023 г., когато темата тепърва навлизаше в обществения дебат: тогава притеснените за собствената си работа са били 45%, а през 2026 г. делът остава почти непроменен - 44%, докато общата запознатост с технологията значително се е повишила. Според социолога обществените страхове - не само в България, но и в западните общества – неминуемо ще водят до все по-строги регулации в сектора.

Негативите все още надделяват над ползите в обществените нагласи

Въпреки бързото навлизане на технологията, обществената оценка остава предпазлива:

едва 23% смятат, че ползите от изкуствения интелект ще надделеят над рисковете;

32% са на мнение, че позитивите и негативите ще бъдат съотносими;

32% очакват негативите да бъдат повече от позитивите.

Освен загубата на работни места, сред основните страхове на хората са киберпрестъпленията, изтичането на лични данни и информация, както и опасението, че в определен момент технологията може да ограничи човешката свобода при вземането на решения. Славкова отбеляза, че предстои сериозен разговор на ниво държава и Европейски съюз за границите на изкуствения интелект и за по-ясното представяне на реалните ползи от него.

Къде е червената линия на доверието?

Изследването проверява и доколко българите са готови да се доверят на изкуствения интелект в чувствителни сфери:

Автомобили без шофьор: тук недоверието е най-силно - 66% от българите не са склонни да се качат в автомобил, управляван изцяло от изкуствен интелект, макар социологът да очаква тази нагласа да се променя с времето.

Юридически, финансови и медицински съвети: по отношение на правните консултации доверието остава по-ограничено от очакваното, докато при търсенето на информация за медицински проблеми нивата са сравнително високи, но без да оформят преобладаващо доверие.