В ъншното министерство на базираното в Триполи либийско правителство осъди атаката срещу два руски кораба край източния град Бенгази, за която Украйна пое отговорност, и поиска обяснение от Киев. Атаките, извършени в неделя и признати от Киев, са част от засилващите се украински удари по руски цели далеч от фронтовата линия на войната.

При нападенията руската корвета „Меркурий“ е избухна и потъна в пристанището на Бенгази, като сухотоварен кораб също беше поразен. Украйна твърди, че Русия го е използвала за транспортиране на оръжия.

Зеленски потвърди: Украйна потопи руска корвета край Либия (ОБЗОР)

Външното министерство на международно признатото правителство на Либия заяви, че „следи с дълбока загриженост и категорично осъждане изявленията на президента на Украйна относно провеждането на военни операции срещу руски военноморски съдове“.

„Министерството категорично осъжда провеждането на всякакви чуждестранни военни операции на либийска територия или в териториалните води на страната“, се посочва още в изявлението. То призова Киев да предостави „официални разяснения относно естеството и обхвата“ на обявените от Украйна операции.

Властите в източната част на разделена Либия също поискаха ООН да разследва твърденията за присъствие на украински сили в западната част на страната. Те подадоха и жалба във връзка с атаките срещу руските кораби.

От години Либия е разделена между международно признато правителство на запад и съперничеща администрация на изток, подкрепяна от военния командир и съюзник на Русия Халифа Хафтар. Двете либийски страни, които се борят за контрол над цялата страна, си размениха обвинения във връзка с атаките край Бенгази.

Взрив на руски ракетен кораб в пристанището на Бенгази, последва нова атака с морски дронове

Базираната в Бенгази източна администрация заяви, че нападенията нарушават суверенитета на Либия, и призова за международно разследване на „съобщенията за присъствие на украински служители, експерти или военни подразделения“ в западната част на страната.

От Бенгази пък обявиха, че украински сили може да се намират в „районите около Мисрата, Завия и други възможни места“. Източната администрация посочи също, че ще започне собствено разследване на атаките срещу корабите съвместно с Русия. Според нея един от нападнатите плавателни съдове се е връщал към Русия след спиране за зареждане с гориво и снабдяване.

„Русия поддържа добри отношения с Либийската национална армия и нейния командир Хафтар“, заяви Хамиш Кинър от базираната във Великобритания консултантска компания „Вериск Мейпълкрофт“.

През последните години Москва „се стреми да засили военното си присъствие в Либия, отчасти защото бившата ѝ база в Сирия вече не е толкова надеждна след падането на Башар Асад през 2024 г.“, подчерта той.

Успешното поразяване на руски военен кораб, акостирал във води под контрола на Либийската национална армия, е удар както за Русия, така и за Хафтар, посочи Кинър.

След първата от двете атаки правителството в Триполи заяви, че „приютяването на незаконни чуждестранни сили и предоставянето на достъп до национални обекти създава предпоставки за пренасяне на външни конфликти на територията на страната“.

Триполи изрази тревога и от „рисковете, произтичащи от въвличането на граждански пристанища и съоръжения в дейности, свързани с външни конфликти“.

В понеделник Украйна пое отговорност за двете атаки, извършени с морски дронове.