Русия планира да изведе ядрени оръжия в космоса до края на тази година, сочи нов тревожен доклад, пише английското издание The Independent.

Германските военни и Федералната разузнавателна служба са предупредили други държави от НАТО, че спътник, носещ ядрена бойна глава, може да се окаже в орбита до декември, се казва в доклад на германските медии NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung.

Западните служби са обменили разузнавателна информация, според която спътникът, наречен „Спутник-S“, е бил сглобен преди няколко години и се намира в Московска област, посочва докладът.

Подобно оръжие, взривено в ниска орбита, би имало опустошителни последици както за военната, така и за гражданската инфраструктура на Земята, предупреди по-рано тази година ръководителят на Космическото командване на САЩ, позовавайки се на сходни разузнавателни данни.

Генерал-майор Армин Флайшман от Командването за кибернетично и информационно пространство на Германия (CIR) заяви, че Берлин може да се надява да отговори чрез разработване на „противокосмически способности“, способни да неутрализират заплахата от спътници с ядрено оръжие.

Руското посолство в Берлин отхвърли публикацията като „необосновани инсинуации“ и част от „пропагандна кампания“. Посолството настоя, че дейностите на Русия в космоса са строго мирни и в съответствие с международното право. Кремъл също отхвърли съобщенията на германските медии, пише The Moscow Times.

Подобни опасения обаче се споделят и от САЩ, където Разузнавателната агенция на отбраната предупреди едва миналия месец, че Русия активно „разработва спътник, предназначен да носи ядрено оръжие“.

„Подобна космическа способност би могла да причини бърза и внезапна загуба или влошаване на работата на хиляди спътници, управлявани от държави и компании по целия свят, както и на жизненоважните комуникационни, навигационни, научни, метеорологични, търговски и свързани с националната сигурност услуги, които те предоставят“, се посочва в доклада.

Генерал Стивън Н. Уайтинг, ръководител на Космическото командване на САЩ, също заяви пред комисията по въоръжените сили към Сената през март, че Русия разполага със способности, предназначени да нарушат работата на американски космически средства, „включително потенциалното разполагане на ядрено оръжие в орбита“.

„Въоръжен конфликт в космоса не е неизбежен, но ако възпирането се провали, интегрираната космическа мощ на нашия екип ще осигури решаващо предимство“, каза той.

Генерал Уайтинг заяви пред вестник The Times през април, че разполагането на ядрено противоспътниково оръжие в космоса би нарушило Договора за космоса и би „поставило под риск спътниците на всички в ниска околоземна орбита“.

Това би било резултат, „който просто не бихме могли да допуснем“, каза той. „Цялата ниска околоземна орбита би била изложена на риск, а знаете, че днес това са над 10 000 спътника с тези нови разраснали се съзвездия в ниска околоземна орбита като Starlink“, заяви той пред вестника.

Украйна разчита в значителна степен на Starlink, мрежа от спътници, която предава широколентов интернет директно към потребителски терминали на земята, при отбраната си на фронтовата линия срещу руската инвазия.

Въпреки многократните предупреждения за потенциалната руска заплаха за сигурността на САЩ, президентът Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Китай миналата седмица и го нарече „приятел“ преди разговорите за Украйна.

При завръщането си в Белия дом Тръмп беше попитан дали Путин е приятел и на САЩ. „Не мога да говоря от името на Америка“, отговори той, като същевременно подчерта „много добрите“ си лични отношения с руския президент.

Демократите остро разкритикуваха изказванията на Тръмп, като изтъкнаха автократичното управление на Путин и продължаващата му война срещу Украйна, която САЩ подкрепят.

През последните месеци се появиха и множество съобщения, според които Русия е помагала на Иран във войната му със САЩ, въпреки предполагаемите сърдечни отношения на Путин с Тръмп. Разследване на Financial Times от по-рано тази година заключи, че Москва помага на Техеран да разработи нов клас ракета, способна да заплаши американски самолетоносачи и военни кораби, разположени в Близкия изток.

А поверителен документ, разкрит от The Economist по-рано тази година, показа, че Русия е обмисляла да предостави на Иран средствата и обучението, необходими за борба срещу американски войници в Залива. В документа, за който се смята, че е изготвен от Русия, се казвало как Москва може да достави на Техеран 5000 дрона с оптичен кабел с малък обсег, дронове с по-голям обсег и сателитно насочване, както и насоки за използването им.