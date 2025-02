Politico: Тръмп прекроява правителството на САЩ

Е рата на възмездието на президента Доналд Тръмп започна. Следва вълна от правна съпротива, пише Politico.

С ослепителна скорост, която остави противниците му практически парализирани, съюзниците на Тръмп прочистват Министерството на правосъдието и ФБР от хора, смятани за врагове. Илон Мъск, овластен от Тръмп, изпрати екип от лоялни поддръжници, които да поемат контрола върху апарата за федерални разходи, управляван от Министерството на финансите на САЩ. Временното назначение на Тръмп начело на федералните прокуратури във Вашингтон заяви, че всеки, който се противопостави на усилията на Мъск, може да нарушава „множество закони“.

Белият дом се опитва да замрази почти всички федерални субсидии, което според неправителствени организации вече създава хаос в програми за уязвими американци. Почти без предупреждение администрацията разпусна агенцията, отговорна за международната помощ, и предложи на милиони федерални служители доброволно напускане с неясна законова обосновка. Тръмп уволни множество вътрешни контролни органи – генералните инспектори – които трябваше да проверяват тези решения.

Демократите в Конгреса изглеждат объркани от бързината на събитията, като реагират на кризи от преди три новинарски цикъла, докато в реално време възникват нови. Републиканците в Конгреса или мълчат, или приветстват Тръмп за предизвиканите от него трусове във федералното правителство.

Сега всички погледи са насочени към федералните съдилища, където започват да се оформят оспорвания срещу тези решения. Двама съдии вече блокираха Белия дом от прилагане на всеобхватното замразяване на разходите. Съдебните дела в американските федерални съдилища могат да бъдат последната преграда за онези, които се надяват да спрат опитите на Тръмп да преструктурира федералното управление.

