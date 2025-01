Мъск отговори на критиките за неудобния си жест за встъпването в длъжност на Тръмп (ВИДЕО)

И лон Мъск предизвика сериозно възмущение заради жест, който направи по време на речта си при встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. По време на събитието, Мъск благодари на тълпата, че помогна " това да се случи", след което постави дясната си ръка върху сърцето си, а след това я вдигна във въздуха, насочвайки я право пред себе си. След това повтори същото движение, този път за хората, седящи зад него. Мнозина в социалната мрежа X, която той притежава, сравниха жеста с нацистки поздрав.

В отговор Мъск публикува в X: "Честно казано, те се нуждаят от по-добри мръсни трикове. Атаката „всички са Хитлер“ е много уморена." Мъск, най-богатият човек в света и близък съюзник на Тръмп, говореше в Capital One Arena във Вашингтон, когато направи жеста. "Сърцето ми е с теб. Благодарение на вас бъдещето на цивилизацията е осигурено," каза 53-годишният бизнесмен след втория си жест.

WTF?? What did Elon Musk just do?? pic.twitter.com/ESNjAG874s