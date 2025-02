Тръмп: САЩ може да изпита известна болка от търговската война с Мексико, Канада и Китай

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно в "краткосрочен план" сънародниците му да изпитат известен болезнен ефект от наложените широкообхватни мита върху вноса от Мексико, Канада и Китай, но посочи, че тези мерки са нужни за ограничаване на незаконната имиграция и наркотрафика, предаде Ройтерс.

"В краткосрочен план може да изпитаме известна, много малка болка и хората разбират това. Но в дългосрочен план САЩ са ограбвани от практически всяка страна в света", каза той.

