Нови израелски удари в Газа: Унищожени са медицински складове, има загинали

Н ай-малко седем души са загинали при нова серия израелски удари в ивицата Газа, съобщи Франс прес, като се позова на местните власти. При една от атаките са били унищожени складове с медицински консумативи към болница, а десетки хора са ранени.

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Ескалацията идва само ден след като палестинското движение „Хамас“ заяви, че е приело последния етап от предложеното споразумение за прекратяване на войната, подкрепяно от президента на САЩ Доналд Тръмп.

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Израелската армия съобщи, че е атакувала складове за оръжия на „Хамас“ и подчерта, че продължава операциите си с цел пълното разоръжаване на палестинската групировка, извършила нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

В отделно изявление военните посочиха, че при операцията са унищожени пет склада за оръжия на „Хамас“. По информация на армията един от въздушните удари е бил насочен срещу боец на организацията в района на град Газа.

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Жертви и поражения

Според говорителя на службата за гражданска защита в Газа Махмуд Басал най-малко седем души са загинали при няколко отделни въздушни удара от ранните часове на деня.

Двама души са загинали, след като израелски самолет е поразил покрив на сграда в югозападната част на град Газа. Смъртта им е потвърдена от болницата „Ал Шифа“.

При друга атака, извършена в близост до аптека в северозападната част на града, са загинали още двама души, а няколко други са били ранени. Пострадалите също са транспортирани в „Ал Шифа“.

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че при ударите са унищожени напълно два от четирите склада с медицински консумативи към лечебно заведение. Останалите два склада са сериозно повредени, а поражения има и по сградата на амбулаторното отделение.

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Спор около условията за примирие

Според „Хамас“ последният етап от предложеното споразумение предвижда предаване на оръжията на движението и постепенно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа.

Израел обаче все още не е обявил официалната си позиция по предложението. Политически източник, цитиран от международните агенции, заяви, че няма да има никакво изтегляне на израелските войски без „реално разоръжаване“ на „Хамас“.

Членът на политическото бюро на организацията Басем Наим заяви, че „топката сега е в полето на израелската окупация“ и призова международните посредници да окажат натиск върху Израел да спазва договореностите и да прекрати нарушенията на примирието.

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Продължаващ конфликт

Войната между Израел и „Хамас“ започна след безпрецедентното нападение на палестинската групировка срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а стотици бяха взети за заложници.

Последвалата израелска военна операция в Газа доведе до тежка хуманитарна криза, масови разрушения и десетки хиляди жертви според данни на здравните власти в анклава. През последните седмици, с активното посредничество на САЩ, Катар и Египет, се засилиха дипломатическите усилия за постигане на трайно прекратяване на огъня, освобождаване на останалите заложници и разоръжаване на „Хамас“. Въпреки тези опити обаче бойните действия продължават, а взаимните обвинения между двете страни поставят под съмнение възможността за бързо постигане на окончателно споразумение.