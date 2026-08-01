Българин загина в катастрофа в Нидерландия

Б ългарин на 45 години загина при тежка катастрофа между камион и микробус на автомагистрала N48 край Балкбруг в източната част на Нидерландия.
Мъжът е пътувал в микробуса заедно с още шестима души и е починал на място вследствие на удара.
Няколко от останалите пътници са били затиснати в превозното средство.
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След като са били извадени от спасителните екипи, те са транспортирани в болница с тежки наранявания.
Шофьорът на камиона не е пострадал. Причините за катастрофата се изясняват.