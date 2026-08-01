Иран: САЩ поемат по пътя към регионалната война

И ранската армия обвини САЩ, че насърчават "ескалацията на напрежението" във войната, която се води в Близкия изток, и предупреди мюсюлманските съюзници на Вашингтон, като ги призова да "преразгледат своето сътрудничество", предаде "Франс прес".

"САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война", заяви началникът на иранските въоръжени сили генерал Али Абдолахи в комюнике, цитирано от държавната телевизия.

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"Всяка страна, която се изправи като отбранителен щит пред престъпната и агресивна Америка, ще бъде обречена на пламъците на войната", поясни той.

Абдолахи заяви, че Съединените щати бързо се насочват към по-широк конфликт, описвайки действията на Вашингтон като част от опасна стратегия, насочена към разширяване на незаконното им господство в целия регион.

Генералът предупреди мюсюлманските държави в региона, че Вашингтон използва тяхното богатство, жизненоважна инфраструктура и стратегически ресурси като защитен щит за собствената си изтощена армия, като същевременно укрепва военната машина и сигурността на израелския режим.

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Според Абдолахи Иран и регионалните сили на съпротивата са променили коренно баланса на силите.

Абдолахи завърши с директен призив към регионалното ръководство, призовавайки мюсюлманските държави да проявят далновидност, внимателно да наблюдават действията на САЩ и фундаментално да преразгледат сътрудничеството си в областта на сигурността с Вашингтон.