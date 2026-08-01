Свят

Тринадесет души загинаха в самолетна катастрофа в Перу

В самолета е имало 11 туристи и двама пилоти

Николай Киров Николай Киров

1 август 2026, 23:01
Тринадесет души загинаха в самолетна катастрофа в Перу
Източник: iStock

Т ринадесет души загинаха при катастрофа на туристически самолет в Перу.

Машината е изпълнявала полет над популярния туристически обект "Линиите на Наска", предаде "Ройтерс".

В самолета е имало 11 туристи и двама пилоти, съобщи перуанската телевизия "Те Ве Перу".

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"Линиите на Наска" са група от огромни древни геоглифи (рисунки върху земната повърхност - бел. ред.), намиращи се в едноименната пустиня в южната част на Перу. Те са създадени в периода между 500 г. пр.н.е. и 500 г. сл.н.е. Поради огромния си мащаб, повечето от тези изображения могат да бъдат видени изцяло само от въздуха. През 1994 г. обектът е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Откриха нови геоглифи на платото Наска

Направени са чрез премахване на горния червеникаво-кафяв слой камъни и пясък, за да се покаже по-светлата жълто-сива почва отдолу. Тъй като климатът в пустинята Наска е изключително сух и безветрен тези рисунки са се запазили непокътнати в продължение на хилядолетия. Изследванията продължават, като чрез сателити и изкуствен интелект бяха открити стотици нови, по-малки геоглифи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Перу самолетна катастрофа Линиите на Наска
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