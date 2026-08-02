Военният комплекс на изкуствения интелект: Кои са основните компании в него?

Военният изкуствен интелект се превръща в нов център на отбранителната индустрия, като милиарди долари се насочват към компании за автономни системи, анализ на данни, облачни технологии и софтуер за вземане на решения.

Сред водещите играчи са традиционни оръжейни гиганти като Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman и BAE Systems, както и нови военно-технологични компании като Palantir и Anduril, които разработват AI платформи за бойното поле.

Големи технологични фирми и AI лаборатории като Microsoft, Amazon Web Services, Google, OpenAI, Anthropic и Mistral AI все по-активно участват във военни проекти, променяйки стария военно-промишлен комплекс в технологично ориентирана индустрия.

В продължение на векове воденето на войни означаваше използване на военна техника като танкове, самолети, артилерия и оръжия, произвеждани от ограничен брой големи отбранителни компании по дългосрочни държавни програми.

Това означаваше и изпращане на войници на бойното поле.

Този модел не изчезва, но софтуерът започва да играе все по-централна роля. А все повече военнослужещи вече участват във военни действия чрез екран.

Индустрията за военен изкуствен интелект днес включва всичко, от облачни изчисления до автономни дронове и софтуер за вземане на решения. Тази промяна води началото си от американската програма за дронове през 2000-те и 2010-те години, която превърна дистанционното, управлявано през екран унищожение на цели в характерна черта на съвременната война.

Милиарди долари се вливат в шепа компании, които водят трансформацията на армиите чрез изкуствен интелект, докато старият военно-промишлен комплекс се преобразява във военно-технологичен.

Като част от поредица за изкуствения интелект и войната, Al Jazeera разглежда кои са някои от тези компании.

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Кои са тези компании?

На 10 юли Министерството на отбраната на Великобритания подписа 15-годишен договор на стойност 2 млрд. британски лири (2,7 млрд. долара) с Omnia Training, консорциум, ръководен от Raytheon UK, за обучение на 60 000 войници годишно как да използват изкуствен интелект за създаването на „боеспособна“ британска армия.

Дни по-рано НАТО възложи договори за управлението на своята подобрена платформа за данни за командване и контрол на въздушните сили на американската военно-технологична компания Anduril за нейния софтуер Lattice AI, съвместно с американската Palantir и френското военно-технологично съвместно предприятие Athea SAS.

Lattice използва изкуствен интелект и компютърно зрение, за да събира данни от множество източници и да ги обединява в единна картина в реално време.

Военните поръчки, свързани с изкуствен интелект, не са нещо ново. Стратегията на Пентагона от 2014 г., известна като „Third Offset Strategy“, изрично залагаше на изкуствения интелект като основа на следващото поколение военни технологии.

Темпото обаче изглежда се ускорява, тъй като глобалните военни разходи достигнаха 2,88 трилиона долара през 2025 г., а правителствата отделят рекордни средства за отбранителни бюджети.

Най-новата голяма сделка на Пентагона включва договори с осем от водещите технологични компании в света за внедряване на изкуствен интелект в секретни мрежи с цел превръщането на американската армия в „AI-първа“ сила.

На фона на войните в Украйна и Близкия изток подобни сделки се увеличават бързо, а самата индустрия се развива със същото темпо. Традиционните оръжейни производители и новите играчи се конкурират за дял от този пазар.

Един от начините да се разбере променящият се пейзаж е компаниите да бъдат разгледани според техните бизнес модели.

Изследователи от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) картографираха индустрията на военния изкуствен интелект, като разделиха компаниите в четири категории според ролята им:

Големи отбранителни компании (defence primes): традиционни производители на оръжия; Неоприми или отбранителни стартъпи: по-нови компании, специализирани в софтуер за военната индустрия; Големи технологични компании: технологични гиганти с огромен капацитет за облачни услуги и изчисления; Разработчици на базови модели: лаборатории за напреднал изкуствен интелект, които създават фундаментални AI модели.

Ето какво прави всяка от тези категории според анализа на SIPRI и кои компании попадат в тях.

The AI military complex: Which are the main companies in it? https://t.co/LmnltioPMP via @AJEnglish pic.twitter.com/1lvN3wwh7n — 克劳斯 (@GhostDAG_) July 30, 2026

Големи отбранителни компании и изпълнители

Това са утвърдени производители на оръжия, които от десетилетия доставят системи и техника на военните и сега добавят изкуствен интелект към съществуващите си продукти.

Сред най-големите компании в тази група са:

Lockheed Martin Corp; RTX; Northrop Grumman Corp; BAE Systems; General Dynamics Corp.

Всички те достигнаха исторически върхове на борсите след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Част от този ръст се дължи на факта, че изкуственият интелект вече е дълбоко интегриран в продуктовите линии на тези традиционни отбранителни компании.

През февруари Lockheed Martin обяви, че провежда летателни изпитания на AI инструмент за изтребителите F-35, който помага на пилотите по-бързо да идентифицират вражески самолети.

Друга американска отбранителна компания, L3Harris, вгради изкуствен интелект директно в своите камери за насочване в реално време.

Тези системи също така се оборудват с платформи като Tracker на Shield AI, която помага за откриване на вражески дронове.

Shield AI е американска военно-технологична компания, която разработва автономни AI пилоти за военни самолети и дронове.

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Неоприми или отбранителни стартъпи

Тази по-нова категория, често наричана „неоприми“, включва компании, ориентирани към софтуера, които продават специализирани продукти за обработка на данни на военния пазар, както и на полицейски и гранични служби.

Palantir вероятно е най-известното име сред тези компании, до голяма степен заради ролята си в Project Maven, водещата програма на Пентагона за военен изкуствен интелект.

Тя е създадена, за да ускори вземането на решения на бойното поле, като използва изкуствен интелект и машинно обучение за автоматично анализиране на сателитни изображения, видеозаписи от дронове и разузнавателни сигнали с цел откриване и приоритизиране на цели.

Системата се използва в различни конфликти, включително войната в Украйна и войната между САЩ и Израел срещу Иран. Според информацията Maven е идентифицирала 1000 цели през първите 24 часа от последния конфликт.

Пряк конкурент на Maven е платформата Lattice на Anduril, която свързва собствения хардуер на компанията, дронове, сензорни кули и автономни превозни средства, в единна командна мрежа.

Тя се използва широко от американската армия.

The AI military complex: Which are the main companies in it? https://t.co/xZgjCjSThw — Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) July 27, 2026

Големите технологични компании

Компании като Google, Meta и Amazon Web Services (AWS), които контролират приблизително 67% от световния пазар на облачна инфраструктура, все по-често са свързвани с военни приложения, които традиционно се предоставяха от отбранителните компании.

През май Министерството на отбраната на САЩ обяви ново споразумение с осем технологични и AI компании за използване на техните технологии в секретни мрежи.

Договорите с:

SpaceX; OpenAI; Google; NVIDIA; Reflection; Microsoft; Oracle; AWS са били сключени с цел „ускоряване на трансформацията към превръщането на американската армия в бойна сила, основана на изкуствен интелект“.

Споразуменията дават на компаниите достъп до мрежите IL6 и IL7, най-чувствителните и секретни изчислителни среди, управлявани от Министерството на отбраната.

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Разработчици на фундаментални AI модели

Последната категория включва компании, които създават базовите модели на изкуствения интелект, върху които други компании изграждат военни инструменти.

Сред тях са:

OpenAI; Anthropic в САЩ; Mistral AI в Европа.

Китайски изследователи също разработват AI модели за военна употреба от началото на 2020-те години, включително чрез използването на модела Llama на Meta като основа за инструмент на Китайската народноосвободителна армия (НОАК), наречен ChatBIT.

Според Reuters той е предназначен за събиране на разузнавателна информация и подпомагане на вземането на решения на бойното поле.

Пентагонът оценява китайските военни разходи за изкуствен интелект на ниво, сравнимо с американските, около 1,5 - 2 млрд. долара годишно.

Тази година Министерството на отбраната на САЩ добави Alibaba, Baidu, BYD, NIO, RoboSense и Unitree към списъка си с китайски военни компании, според Reuters.

Според Пентагона тези фирми вероятно подпомагат китайската армия.

По-малки китайски AI компании, свързани с бивши служители на Baidu, Alibaba и Tencent, разработват инструменти за насочване, наблюдение и вземане на решения за военните, според доклад от 2021 г. на Центъра за сигурност и нововъзникващи технологии (CSET).

Много от тези водещи AI лаборатории първоначално се противопоставяха на използването на техните продукти във военната сфера.

През 2024 г. обаче OpenAI премахна забраната си за военна употреба, а същата година Palantir и Anthropic започнаха партньорство, което впоследствие се превърна в източник на съдебни спорове за начина, по който моделът Claude се използва от американската армия.