Почти всички мигранти се върнаха от Сеута в Мароко

Сблъсъкът на SpaceX с Луната може да предизвика лунотресение: Какво означава това за повърхността

П очти всички мигранти, преминали от Мароко в испанския ексклав Сеута, са се върнали и ситуацията се е върнала почти към нормалното, заяви испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка пред репортери в събота.

„Почти всички вече са напуснали Сеута“, каза министърът, когато беше попитан за десетките хиляди мигранти, нахлули през предходните дни в ексклава. „Ситуацията е почти изцяло обърната.“

Хиляди са върнати в съседния марокански град Фнидек. Те започнаха да се качват на автобусите в петък, като операцията продължава в събота.

ЕК: Нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

Марокански източник, пожелал анонимност, обясни пред АФП, че хората, изпратени обратно, ще бъдат транспортирани директно с автобус или през железопътната гара в Танжер на разстояние 70 км. Според източника, граничният пункт край Фнидек вече е „напълно безопасен“, както и хълмовете около него, от които стотици хора, предимно млади мъже, хвърляха камъни по силите за сигурност в петък.

Фнидек е малък град с едва 70 000 жители, приблизително колкото е населението и на Сеута, един от двата северноафрикански ексклава на Испания. Автобусите са насочени към Танжер, Тетуан или голямото пристанище Казабланка, всички свързани железопътни маршрути.

„Чух, че са пристигнали автобуси, за да ни върнат у дома. Честно казано, просто искам да видя децата си отново. Съжалявам, че съм дошъл чак дотук“, каза 32-годишният Рашид Аушари от Ксар ел Кебир, живеещ на 170 километра от Фнидек, който беше върнат от Сеута през нощта от четвъртък срещу петък.

До обяд в петък имаше сблъсъците между силите за сигурност и мигрантите, които се опитваха да преминат на испанска територия. Полицията отговори с водни оръдия и сълзотворен газ срещу стотици млади мъже, арестувайки десетки от тях.

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

По последни данни 67 мигранти са загинали при кризата в Сеута, като много от тях са се удавили в морето край града.

Причината за внезапния наплив на мигранти към ексклава стана решение на испанския съд, което спира прилагането за дошлите по вода на т. нар. режим на „отблъскване през границата“ (rechazo en frontera) поради липсата на гранични заграждения в морето. Тази процедура позволява на испанските власти незабавно да връщат обратно хората, преминали граничната ограда, без да се задейства правна процедура.

В социалните мрежи в Мароко обаче решението на съда беше интерпретирано като пълно спиране на депортациите на нелегални имигранти. Испанският премиер Педро Санчес днес обвини „мафиите, които се занимават с трафик на хора“, че са разпространили неверния слух.