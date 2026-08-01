Взрив насред Москва, загинали и много ранени

Е ксплозия избухна близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са ранени, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

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"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", гласи информацията.

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В момента на място работят следствено-оперативната група на руското МВР и служители на оперативните служби.

Източник: AP/БТА

Руската държавна телевизия предполага, че взривът може би се дължи на газова бутилка, но информацията не е потвърдена.

„База“, която има добри контакти сред руските правоприлагащи органи, обяви, че взривът е станал в заведението „Балци Роси“, което предлага италианско меню.

Източник: AP/БТА

На сайта на ресторанта по-рано днес е пишело, че той е затворен заради частно събитие.