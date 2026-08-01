Свят

Взрив насред Москва, загинали и много ранени

Експлозията е станала край заведение в района на Кудринския площад

Николай Киров Николай Киров

1 август 2026, 21:52
Взрив насред Москва, загинали и много ранени
Източник: AP/БТА

Е ксплозия избухна близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са ранени, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

Експлозия в Москва уби трима души, сред които двама полицаи

"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", гласи информацията.

Тройна експлозия разтърси Москва

В момента на място работят следствено-оперативната група на руското МВР и служители на оперативните служби.

Източник: AP/БТА

Руската държавна телевизия предполага, че взривът може би се дължи на газова бутилка, но информацията не е потвърдена.

„База“, която има добри контакти сред руските правоприлагащи органи, обяви, че взривът е станал в заведението „Балци Роси“, което предлага италианско меню.

Източник: AP/БТА

На сайта на ресторанта по-рано днес е пишело, че той е затворен заради частно събитие.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Иванова    
Експлозия Москва Кудринския площад
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Майка загуби бебето си два дни преди секцио: Обвини лекари, болницата отговори

Майка загуби бебето си два дни преди секцио: Обвини лекари, болницата отговори

Пробив в астрономията: Най-мощният слънчев телескоп улови невиждано досега явление

Пробив в астрономията: Най-мощният слънчев телескоп улови невиждано досега явление

Край на двойното обозначаване в лева и евро: Какво се променя от 9 август

Край на двойното обозначаване в лева и евро: Какво се променя от 9 август

Извънредни мерки във Вашингтон: Спешна среща в Пентагона след гневно обаждане от Тръмп

Извънредни мерки във Вашингтон: Спешна среща в Пентагона след гневно обаждане от Тръмп

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава
Ексклузивно

СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава

Преди 1 ден
Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги
Ексклузивно

Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги

Преди 1 ден
Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар
Ексклузивно

Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар

Преди 1 ден
<p>Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие</p>
Ексклузивно

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис

„Какво би искал съпругът ми?“: Тъжното признание на съпругата на Брус Уилис след юбилея ѝ

Любопитно Преди 12 минути

Ема Хеминг разкрива как се бори с емоционалното изтощение и защо Брус живее в отделен дом заради болестта

Обиски и разпити в два града по разследване за злоупотреби с евросредства във ВиК-Кърджали

Обиски и разпити в два града по разследване за злоупотреби с евросредства във ВиК-Кърджали

България Преди 34 минути

Европейската прокуратура провежда мащабна акция

Русия удари влаков вагон край гара в Украйна, има загинали и ранени

Русия удари влаков вагон край гара в Украйна, има загинали и ранени

Свят Преди 1 час

Атаката в Лозова е взела жертви сред железопътни работници, съобщиха украинските власти. Част от ранените са в тежко състояние

,

„Това е веднъж в живота!“: Мъж подкара джет по наводнена улица

Любопитно Преди 1 час

Мощна буря заля американския град Норфолк и превърна улиците в езера. Докато десетки коли останаха блокирани във водата, местен жител реши да се възползва от ситуацията и подкара джет по градския булевард

Осигурителните прагове може да се повишат по-рязко

Осигурителните прагове може да се повишат по-рязко

Парите ни Преди 1 час

Икономист очаква по-висока данъчно-осигурителна тежест и увеличение на част от таксите

.

Новият феномен в баскетбола: 18-годишен гигант е висок 229 см и забива без да отскача

Любопитно Преди 1 час

С внушителните 229 см и невероятен размах на ръцете, тийнейджърът от Австралия превръща баскетбола в детска игра и пренаписва законите на спорта

Обвиниха осем души за фабриката за фентанил в София, дрогата е за над 157 млн. евро

Обвиниха осем души за фабриката за фентанил в София, дрогата е за над 157 млн. евро

България Преди 1 час

Според прокуратурата групата е произвеждала около 6 килограма фентанил в нелегални лаборатории във „Факултета“, а двама са сочени за организатори

Снимката е илюстративна

Опасна гонитба в София: Шофьор с „Порше“ блъсна патрулка и избяга

България Преди 1 час

30-годишният осъждан мъж засякъл полицейския автомобил след дълго преследване на бул. „Брюксел“, след което зарязал колата си и се укрил

Работодателите в седем икономически дейности ще прилагат нов размер на вноската за трудова злополука и професионална болест.

Вноската за трудова злополука се променя за 7 дейности

Парите ни Преди 2 часа

За пет сектора тя се увеличава, а за два намалява, като остава изцяло за сметка на работодателите

Краят на засадите в Waze? ЕС даде зелена светлина за забрана на сигналите за полиция

Краят на засадите в Waze? ЕС даде зелена светлина за забрана на сигналите за полиция

България Преди 2 часа

Историческо решение в Люксембург отваря вратата държавите, включително България, да премахнат бутона за засичане на патрули

Държавата обмисля специални брандове за българските храни

Държавата обмисля специални брандове за българските храни

България Преди 2 часа

Предлага се и обозначение за заведенията, които използват местни продукти и вина

След като разбрал, че синът му е изчезнал, бащата незабавно подал сигнал в полицията

Шофьор свали 17-годишно момче със специални потребности от автобус, откриха го часове по-късно обезводнено

България Преди 2 часа

Младежът останал сам край пътя при над 37 градуса заради изтекла карта за пътуване, а полицията организира мащабна издирвателна акция

<p>Нетаняху: Това не е нашият план</p>

Нетаняху отхвърли новия мирен план за Газа въпреки гаранциите за разоръжаване на „Хамас“

Свят Преди 2 часа

Израелският премиер заяви, че предложеният от администрацията на Доналд Тръмп документ не защитава достатъчно интересите на страната, докато „Хамас“ обяви, че вече го е приел

<p>Тръмп разкри какво&nbsp;Мелания мрази в поведението му</p>

„Това не е президентско“: Тръмп разкри какво в поведението му мрази Мелания

Свят Преди 2 часа

От танцовите движения под ритъма на YMCA до шегите с транссексуалните спортисти – вижте кои навици на президента първата дама иска да прекрати

<p>Палеж, саботаж и опит за убийство на военен:&nbsp;Осъдиха украинец на 15 години затвор</p>

Осъдиха украинец на 15 години затвор за палеж, саботаж и опит за убийство на военен

Свят Преди 2 часа

Според прокуратурата той е приемал задачи срещу заплащане чрез приложение за съобщения, включително за атаки срещу инфраструктура и военнослужещ

ФИФА призна за „грешки“, но застана твърдо зад Джани Инфантино

ФИФА призна за „грешки“, но застана твърдо зад Джани Инфантино

Свят Преди 2 часа

От футболната федерация се извиниха за проекта за частни инвеститори

Всичко от днес

От мрежата

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg
1

Европа гори. Колко уязвима е България при следващата екстремна гореща вълна?

sinoptik.bg
1

Специален буй ще следи за замърсявания по Дунав

sinoptik.bg

A$AP Rocky и Риана с откровено признание за родителството

Edna.bg

Гала разтопи мрежата с първата снимка с внучката Джина

Edna.bg

Барселона започна преговори за Родри

Gong.bg

Потенциален съперник на Левски подписа с национал на Унгария

Gong.bg

Родилка от Варна търси истината за внезапната смърт на детето си в края на 9 месец

Nova.bg

Шофьор на автобус свали момче със СОП заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата

Nova.bg