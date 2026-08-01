България

Двама младежи пострадаха тежко след сблъсък с мотори

Те са настанени в болници с опасност за живота

Николай Киров Николай Киров

1 август 2026, 21:16
Двама младежи пострадаха тежко след сблъсък с мотори
Снимката е илюстративна.   
Източник: БТА

Д вама младежи на по 18 години пострадаха тежко и са настанени в болници с опасност за живота след челен сблъсък с мотори, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Произшествието е станали в 5:30 часа на улица в село Ковачица, община Лом.

По първоначални данни единият младеж е карал своя мотор по наклон с висока скорост, при което е загубил контрол над машината, навлязъл е в насрещната лента и се е блъснал в другия мотор.

Младежи с опасност за живота след катастрофа с мотор

Двамата пострадали веднага били откарани в болница в Лом, където е установено, че единият е с черепно-мозъчна травма, а другият с открита фрактура на подбедрица на левия крак. И двамата са с опасност за живота, като след прегледа първият е транспортиран в болница в София, а другият в Монтана.

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Справка показала, че двамата младежи са неправоспособни водачи, а мощните мотоциклети, които са карали, не са регистрирани и нямат номера. Пострадалите не са изпробвани за употреба на алкохол заради тежкото им състояние. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Цветомир Цветков    
катастрофа мотори Ковачица
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