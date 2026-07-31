България подкрепи Полша след взрива на руска ракета

"България е солидарна с нашия съюзник Полша след нарушаването на нейното въздушно пространство от руска ракета. Потвърждаваме ангажимента си към политиката на възпиране и отбраната на НАТО и сме единни с нашите съюзници и партньори в защитата на европейската и евроатлантическата сигурност".
Това обявиха от българското Министерство на външните работи в X.
Bulgaria 🇧🇬 stands in solidarity with our аlly Poland 🇵🇱 following the violation of its airspace by a Russian missile. We reaffirm our commitment to NATO’s deterrence and defense and stand united with our allies and partners in safeguarding European and Euro-Atlantic security.— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) July 31, 2026
"Деескалацията и дипломацията са необходими за постигане на справедлив и траен мир в Украйна", добавиха от МВнР.
De-escalation and diplomacy are indispensable for achieving a just and lasting peace in Ukraine 🇺🇦.— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) July 31, 2026
Припомняме, че вчера руска ракета, идентифицирана като X-101, избухна в поле в Източна Полша, на около 80 километра от полската граница с Украйна.