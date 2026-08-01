Украйна потопи кораб на „Росатом“

Д ва украински дрона удариха и потопиха кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, плаващ в Черно море през нощта, съобщи днес в изявление генералният директор на компанията Алексей Лихачов, цитиран от „Ройтерс“.

Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, добави Лихачов.

Според него корабът на „Росатом“ е превозвал стоки като замразени храни и строителни материали.

„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви Лихачов.

Русия е унищожила три украински морски дрона в Черно море

Операциите на Украйна срещу руския флот претърпяха фундаментална еволюция от началото на войната. Първоначално Киев бранеше бреговата си ивица, постигайки ключов психологически и стратегически обрат с потапянето на ракетния крайцер „Москва“ и освобождаването на Змийския остров през 2022 година.

Впоследствие Украйна трансформира военните действия чрез асиметрична война, използването за първи път в света надводни и подводни дронове, сред които. Чрез систематични атаки с тях и западни крилати ракети бяха унищожени или повредени над една трета от бойните съдове на руския Черноморски флот, което принуди Москва да изтегли основните си плавателни съдове от Севастопол към Новоросийск. Това трайно отне контрола на Русия над Черно море и позволи на Украйна да възобнови износа на зърно.

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В по-късния етап на конфликта фокусът на украинските удари се измести от военноморските към руските логистични съдове и така наречения „сенчест флот“ от танкери. Пораженията върху руски фериботи, танкери и търговски кораби, превозващи петрол и военна техника, целят прякото пресичане на снабдяването за руската армия и ограничаване на приходите от износ на горива, с които Русия финансира инвазията си в Украйна.