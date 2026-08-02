Свят

Простото упражнение, което Дженифър Анистън не пропуска - дори по време на ваканция

Актрисата, Анистън добре знае, че времето е ценно и че дори няколко минути упражнения са по-добри от нищо

2 август 2026, 07:17
Простото упражнение, което Дженифър Анистън не пропуска - дори по време на ваканция
Източник: Getty Images

А ктрисата, предприемач в сферата на красотата и жена с изваяни ръце и коремни мускули, сякаш издялани от мрамор, Дженифър Анистън добре знае, че времето е ценно и че дори няколко минути упражнения са по-добри от нищо.

Вижте повече в материала на Анна Кафола за Vogue:

„Обожавам кратките тренировки“, сподели Анистън пред Vogue, когато разказваше за Pvolve, програмата за функционални тренировки с ниско натоварване, на която е съсобственик.

„Дори ако трябва да тренирам част от тялото, която не ми е любима, например седалището, мога да се справя за толкова кратко време. Само 15 минути са достатъчни, за да натовариш цялото тяло, а това променя всичко. Харесва ми и фактът, че можеш да се изпотиш качествено само за толкова кратка тренировка“, коментира Анистън.

И Анистън определено не говори празни приказки.

По време на почивката си на яхта край живописния испански остров Майорка актрисата беше заснета да прави планк на палубата, облечена с бикини.

При изпълнението на упражнението тя застана в нисък планк, опряна на предмишниците и пръстите на краката, със стегнат корем и активирани мускули на тялото. Формата ѝ беше почти учебникарска, вратът в неутрална позиция, гърбът образуваше права линия от главата до петите, а лактите бяха разположени точно под раменете. Коремът беше прибран навътре, а седалищните мускули и бедрата, стегнати.

За тренировката си тя беше избрала черен триъгълен горнищен бански и коралови долнище с ниска талия, а косата ѝ беше вързана на ниска свободна опашка – идеална визия за едновременно слънчеви бани и упражнения.

На яхтата до нея бяха приятелят ѝ Джим Къртис, колежката ѝ от сериала „Приятели“ Кортни Кокс и актьорът Педро Паскал.

Анистън неведнъж е говорила за любовта си към кратките тренировки със съпротивление, които предпочита пред продължителните и изтощителни кардио занимания, повишаващи нивата на кортизол.

Тя дори държи тренировъчната лента P.band в автомобила си.

„Можеш просто да я сложиш и да се раздвижиш, ако имаш само пет минути свободно време“, казва актрисата.

Тя е почитател и на кратките тренировки с плъзгащи дискове.

„Преди всичко беше тичане, тичане, тичане. Смяташе се, че ако не правиш между 45 минути и час кардио, все едно изобщо не си тренирал“, разказва тя пред Vogue, припомняйки си тренировките си през 20-те си години, когато не е изпитвала никакво желание за еднообразните и тежки упражнения.

„Така не само натоварваш организма си, но и напълно прегаряш. Кой би искал това“, казва актрисата.

След травма на гърба през 2011 г. Анистън открива Pvolve и оттогава предпочита кратки тренировъчни сесии, които може да прави винаги, когато намери време. Понякога - дори на яхта.

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  • Защо планкът е толкова ефективен?

Планкът е лесно и достъпно упражнение, което не изисква никакво оборудване, но едновременно активира множество мускулни групи.

То изгражда силен корем, предпазва кръста и подобрява стойката. Особено ефективно натоварва дълбоките коремни мускули, напречния коремен мускул, правия коремен мускул и косите коремни мускули, ключови за оформянето на стегнат и релефен корем като този на Дженифър Анистън.

Редовното изпълнение на планк подобрява също баланса на тялото, а с течение на времето може да помогне за намаляване на болките в гърба и да допринесе за по-добро състояние на ставите.

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  • Не само Дженифър Анистън тренира по време на почивка

Анистън далеч не е единствената знаменитост, която не се отказва от движението, дори когато е във ваканция.

Миналото лято Дуа Липа беше заснета да изпълнява стойка на глава (ширшасана) върху падълборд край Ибиса, друго отлично упражнение за сила на коремната мускулатура и баланс.

Междувременно Кайли Дженър, Аликс Ърл, Джейк Шейн и още редица известни личности бяха забелязани да правят тренировки по реформър пилатес на борда на прочутата яхта Alo край бреговете на Сардиния.

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  • „20 - 30 минути сутрин са напълно достатъчни“

Авторката на материала разговаря и с Киара Мадън, основател на Body By Ciara, чийто тренировъчни програми първо добиват популярност в Instagram, а впоследствие прерастват в мобилно приложение и фитнес студио за жени в Северен Лондон.

„Като човек, който тренира шест пъти седмично у дома, за мен упражненията по време на почивка са задължителни“, казва тя.

„И макар това да звучи скучно, всъщност става дума само за 20–30 минути сутрин, преди закуската на бюфет. Именно те правят огромната разлика“, посочва тя.

Мадън признава, че никога не се ограничава с храната по време на ваканция.

„Ям всичко, което ми се иска, когато ми се иска. Поглъщам количество местен хляб, равно на цял самун, и вероятно литри зехтин всеки ден. Пия повече газирани напитки, отколкото у дома, защото международната Фанта е като собствена валута. Обикновено пия и алкохол почти всеки ден“, коментира Мадън.

„Не съм готова да се лиша от тези удоволствия, затова просто тренирам. Това рестартира тялото ми. Чувствам, че задържам по-малко вода, подуването намалява, храносмилането ми се нормализира след полета, седалището ми изглежда по-стегнато и като цяло се чувствам много по-добре, преди да прекарам деня по бански“, посочва Мадън.

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  • Най-добрите упражнения за ваканцията

По думите на Мадън тренировките по време на почивка не трябва да бъдат толкова тежки, колкото тези във фитнеса.

Те трябва да бъдат кратки, но интензивни.

Нейните съвети са да носите със себе си ластик за съпротивление, да си пуснете любима музика и да се сприятелите с HIIT тренировките.

„HIIT е интензивен, предизвикателен и не изисква никакво оборудване. Не винаги имам достъп до тежести, когато пътувам, особено ако съм във вила или апартамент вместо в хотел. Затова упражненията със собствено тегло са задължителни“, коментира Мадън .

Тя препоръчва тренировките да останат максимално семпли.

„Изберете пет лесни, но натоварващи упражнения. Правете всяко по 45 секунди, след което почивайте по 15 секунди. Повторете целия кръг три пъти“, обяснява тя.

„Не усложнявайте излишно нещата и не ги премисляйте. След това отидете да закусите и започнете деня си. Ще се чувствате много по-добре“, посочва тя.

Макар основната цел на ваканцията да е почивката и презареждането, движението също може да бъде част от нея.

Независимо дали става дума за кратка HIIT тренировка, функционални упражнения с ниско натоварване, йога, пилатес или просто разходка по плажа, всяка форма на движение носи ползи. А това лято дори скандинавското ходене се утвърждава като една от най-популярните активности за почиващите.

Източник: Anna Cafolla for Vogue    
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