Свят

От сняг в Атина до огнени торнада във Франция: Какво става с времето в Европа?

Екстремни явления от двата края на температурния спектър обхващат континента, горските пожари създават собствени локални гръмотевични системи, докато на други места бушуват градушки

2 август 2026, 07:18
От сняг в Атина до огнени торнада във Франция: Какво става с времето в Европа?
Източник: iStock
  • Европа преживява едновременно огнени пожари, градушки, наводнения и необичаен студ заради една обща атмосферна динамика - горещият въздух над Западна Европа създава мощни бури и екстремни контрасти, докато студени въздушни потоци носят по-ниски температури на други места.
  • Горските пожари във Франция и Испания създадоха редки явления като пирокумулонимбусни облаци и огнени вихри - тези „огнени бури“ могат да генерират собствени ветрове и мълнии, които допълнително разпространяват пожарите.
  • Експерти предупреждават, че екстремното време може да продължи до края на лятото - високите температури, сушата и затоплените морски води увеличават риска от нови горещи вълни, пожари и силни бури, като климатичните промени засилват тези процеси.

Огнено торнадо, известно още като огнен вихър или огнен дявол, може да звучи като нещо, излязло от апокалиптичен филм тип „Армагедон“, а не като реално метеорологично явление. Но този феномен, макар и необичаен, е напълно реален.

Наскоро той беше наблюдаван за първи път във Франция, естествен, макар и екстремен резултат от горските пожари, които причиняват мащабни разрушения в югозападната част на страната около Бордо, както и в централна Испания.

Тези пожари доведоха до образуването във Франция на т.нар. „пирокумулонимбус“ - или огнен облак: гигантски облак, създаден от пожар, който има собствена миниатюрна метеорологична система и може да предизвиква мълнии и силни ветрове.

„Горските пожари отделят огромно количество топлина, което принуждава големи количества дим и горещ въздух да се издигат нагоре“, обяснява Джейсън Никълс, главен международен прогнозист в AccuWeather.

„Когато тази смес се движи нагоре, тя се охлажда и разширява, тъй като атмосферното налягане намалява. Влагата във въздуха се кондензира, образувайки облаци, наречени пирокумулус. Тези облаци рядко носят дъжд, но могат да предизвикват гръмотевици и мълнии, което ги прави проблемни, тъй като мълниите могат да запалят нови пожари“, казва Никълс.

Огнените торнада, от своя страна, се развиват, когато пожар нагрява въздуха над земната повърхност, обяснява той.

„Те всъщност не са торнада в истинския смисъл на думата, а специален вид вихър“, казва Никълс.

Макар да се появяват много по-рядко от прашните дяволи, огнените торнада могат да се образуват при големи пожари.

„Вихрите се появяват, когато слънцето или огънят нагреят сух терен и предизвикат бързо издигане на колона топъл въздух“, продължава Никълс. „Докато се издига, въздушната колона започва да се върти около вертикална ос. Те стават видими, когато увличат отломки от земята или, в случая с огненото торнадо, изтеглят пламъци нагоре през въртящата се въздушна колона“, посочва Никълс.

Ерик Брокарди, говорител на Националната федерация на пожарникарите във Франция, определи огнения облак като „безпрецедентен за Франция“.

„Този димен облак създава собствена метеорологична система, която кара всичко по пътя му да се възпламенява спонтанно“, добави той.

Горските пожари, огненият облак и огнените торнада обаче не са единствените екстремни метеорологични явления, които се случват в Европа в момента.

Всъщност в централна Франция населението се справя с напълно различен проблем, градушки и наводнения, като някои пътища са били покрити с до 40 сантиметра вода.

Според експертите подобни контрастиращи метеорологични условия не са странност, а са част от една и съща система.

„Толкова различни контрасти във времето са характерни за Европа през летните месеци“, казва д-р Саймън Кийлинг от Weatherweb, автор на книгите „The Pocket Weather Forecaster“, „Instant Weather Forecasting“ и предстоящата „Weather Secrets and Signs“, която ще излезе през октомври 2026 г.

„Когато топлината се натрупва, се освобождават огромни количества енергия, а наличната влага, например от море или езеро, може да се превърне в мощни гръмотевични бури. Огромните облаци, наречени купесто-дъждовни (cumulonimbus), могат да доведат до внезапни наводнения и да образуват гигантски градушки“, обяснява Кийлинг.

Това съчетание между огън и лед „не е необичайно“, според британската метеорологична служба Met Office.

„Екстремните горещини и близките до тях екстремни наводнения са сравнително стандартна метеорологична конфигурация и често ги виждаме при прехода от топло и стабилно време към нов метеорологичен режим“, заяви говорител на службата.

„Гръмотевичните бури, наводненията и градушките просто отразяват друга част от преминаващите метеорологични системи, както често виждаме гръмотевични явления след горещо време във Великобритания“, допълва говорителят.

„Забележителното е, че температурите в района са значително над средните, около 10 градуса по Целзий над нормалните стойности за някои места и след поредица от подобни горещи вълни през последните седмици“, казва още той.

„Все едно сме сложили тенджера с мляко на котлона и тя кипва, но не сме намалили температурата, процесът просто продължава“, казва метеорологът Джим Дейл.

На други места в Европа се наблюдават явления, които може да изглеждат необичайни за средата на лятото. Например Атина преживя силни валежи и последващи наводнения според Greek Reporter, а дори беше наблюдаван сняг на връх Олимп.

Но отново, според специалистите това е очаквана метеорологична динамика, която е свързана с горещите вълни, обхванали голяма част от Западна Европа.

Джим Дейл, основател и консултант метеоролог в British Weather Services и автор на книгите „Weather or Not?“ и „Surviving Extreme Weather“, казва, че това е „напълно естествено явление“, когато в една част от голяма суша като Европа или САЩ има един тип време, а в друга – „обратната страна на монетата“.

„Защо? Просто заради въздушния поток“, казва той.

„В по-голямата си част в Западна Европа имахме високо атмосферно налягане и въздушни маси, идващи от Африка, така че имахме топъл въздушен поток, който преминаваше над все по-топли океани. От другата страна обаче имаме северен поток. Това е студена посока и затова получаваме обратното: студ и необичайни явления в планините, където може да видим малко сняг дори през лятото“, казва той.

Тази година издуване на струйното течение предизвиква топлинен купол над Западна Европа, допълва Кийлинг, докато балансиращо „спускане“ на струйното течение временно е донесло бури и по-хладно време в Гърция.

Заради височината си от 2900 метра покриването на връх Олимп със сняг не е чак толкова рядко явление дори през лятото.

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  • Колко дълго ще продължат екстремните явления в Европа?

Със сигурност още горещи вълни ще продължат през тази седмица, като нов период на силни горещини ще се разпространи на изток и ще обхване Франция, Испания и южната част на Великобритания във вторник, преди да достигне западна Германия и Италия в сряда.

Горещините във Франция и Испания ще продължат до уикенда, казва Никълс, докато най-високите температури във Великобритания ще бъдат достигнати в сряда.

Очакват се екстремни горещини в източна Германия и североизточна Европа в четвъртък и петък, преди температурите да започнат да спадат.

„Условията на суша ще продължат или ще се влошат тази седмица, тъй като вероятността за валежи изглежда малка. Също така ще продължи изключително високият риск от горски пожари в Западна и Централна Европа“, прогнозира той. 

Френските пожарникари според съобщенията разполагат само с 24 часа, за да овладеят бързо разпространяващите се пожари, преди 40-градусова гореща вълна да обхване югозападната част на страната, носейки горещо и сухо време, което може да засили пожарите.

След тази седмица екстремните метеорологични явления потенциално могат да продължат до края на август и след това.

„След като се установят, тези крайности могат да продължат до края на лятото, обикновено до периода, когато максималното слънчево нагряване започва да отслабва, обикновено около средата или края на август“, предупреждава Кийлинг.

„Въпреки това температурите на морската вода остават значително над средните за това време на годината, натрупвайки още повече енергия, която трябва да бъде освободена, така че екстремните метеорологични явления може да продължат по-дълго тази година“, казва Кийлинг.

А в по-дългосрочен план вероятно ще виждаме все повече случаи на тежки екстремни метеорологични явления, предупреждава Дейл, като те ще бъдат допълнително засилени от климатичните промени, причинени от използването на изкопаеми горива.

„Все едно сме сложили тенджера с мляко на котлона и тя кипва, но не сме намалили температурата, тя ще продължи да кипи, така че няма начин скоро да видим обрат в тази тенденция“, казва той.

„Това не означава, че без климатичните промени не бихме имали горски пожари, в миналото също е имало пожари. Просто това, което виждаме в момента, се усилва от климатичните промени. Те просто добавят все повече и повече гориво към огъня“, обяснява Дейл.

С други думи:

„Титаник се е ударил в айсберга, но ние не сме обърнали кораба. Потъваме - и трябва да направим нещо по въпроса.“

Източник: The Independent    
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