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Навикът, който може да ви кара да качвате килограми, без да го осъзнавате

Ново проучване показва, че само 90 минути по-малко сън всяка нощ могат да доведат до постепенно увеличаване на теглото

2 август 2026, 07:20
Навикът, който може да ви кара да качвате килограми, без да го осъзнавате
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • Редовното недоспиване може да доведе до постепенно покачване на теглото. Проучване показва, че хора, които спят с около 90 минути по-малко на нощ в продължение на шест седмици, са качили средно около 0,45 кг.
  • Липсата на сън може да влияе върху метаболизма и ежедневното поведение. Участниците с ограничен сън са прекарвали повече време седнали и са имали леко увеличение на обиколката на талията, въпреки че физическата им активност не се е променила значително.
  • Учените подчертават, че сънят е важен фактор за здравето, но са нужни още изследвания. Проучването е ограничено от малкия брой участници и краткия период, а експертите препоръчват на възрастните да спят 7- 9 часа на нощ.

Редовното намаляване на времето за сън може да доведе до постепенно покачване на теглото, показва ново изследване.

Проучване, публикувано в Annals of Internal Medicine, установява, че възрастни, които в продължение на шест седмици са спали с около 90 минути по-малко всяка нощ, са качили средно около 1 паунд (0,45 кг) в сравнение с периодите, когато са получавали достатъчно сън.

Изследователи от Медицинския център към Колумбийския университет са наблюдавали 95 възрастни, които вече са били изложени на риск от сърдечни или метаболитни заболявания. Те сравнили шест седмици с достатъчно сън със шест седмици, през които участниците намалили съня си с около 90 минути всяка нощ.

В края на периода с ограничен сън участниците тежали средно с около 1 паунд повече и имали леко по-голяма обиколка на талията. Те също така прекарвали повече време седнали, въпреки че нивата им на умерена и интензивна физическа активност останали приблизително същите.

Въпреки че участниците качили тегло, изследователите не открили значителни промени в телесните мазнини или мускулната маса. Освен това те не проследили колко храна са консумирали участниците, така че остава неясно какво точно е довело до увеличаването на теглото.

Учени: 30 минути недоспиване вредят на здравето

Д-р Соми Джаваид, акушер-гинеколог от Охайо и основател на HerMD, която не е участвала в проучването, заяви пред Fox News Digital, че сънят играе важна роля в регулирането на метаболизма на организма.

Джаваид обясни, че хроничното недоспиване може да затрудни тялото да контролира теглото си, но отбеляза, че жените в менопауза може да са особено уязвими, тъй като проблемите със съня стават по-чести през този етап от живота.

„Ние нарушаваме съня на жените точно в етапа от живота, когато метаболизмът им е най-малко способен да понесе този удар, а след това им казваме да ядат по-малко и да спортуват повече“, каза Джаваид.

Тя добави, че American Heart Association вече признава съня като един от своите „8 основни фактора за живота“ (Life’s Essential 8) за здравето на сърцето и препоръчва на възрастните да спят между седем и девет часа всяка нощ.

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„Хроничното краткотрайно спане не е просто особеност на начина на живот. Трябва да приемаме съня като жизненоважен показател за здравето, каза Джаваид. 

Въпреки че резултатите показват, че редовното недоспиване може да допринася за качване на тегло, изследователите посочват няколко ограничения на проучването.

Те отбелязват, че шестседмичният период може да не е бил достатъчно дълъг, за да бъдат установени значими промени в телесните мазнини, тъй като те могат да се натрупват по-бавно от промените в телесното тегло.

Изследователите също така посочват, че сравнително малкият брой участници е ограничил възможността им да сравняват резултатите между различни групи.

Освен това някои хормонални измервания са били извършвани само сутрин и може да не са отразили колебанията, които се случват през различните часове на деня.

Осем препоръки за здрав и спокоен сън
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Източник: nypost    
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