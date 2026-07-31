Тръмп в Кемп Дейвид: Израел е много доволен от това

The Independent: Обиден и унижен Тръмп сега е по-опасен за света от всякога

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А мериканският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Кемп Дейвид, че Израел е останал „наистина доволен“ от споразумението, постигнато от неговия Съвет за мир за пълно разоръжаване на палестинското движение „Хамас“ и други въоръжени групировки в ивицата Газа, предаде „Ройтерс“.

Тръмп днес свика заседание на кабинета си в резиденцията на върха на планина в западната част на щата Мериленд на фона на опитите му да разреши конфликта с Иран и да свали цените на горивата преди междинните избори през ноември, предаде "Ройтерс".

„Имаме разбирателство с Израел. Израел е много доволен от това. Израел ни помогна. Те бяха много добри“, каза Тръмп и подчерта: „Ще има ли възходи и падения? Ситуацията там е много сложна“.

Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение с "Хамас"

Той нарече споразумението „голям пробив“, отбелязвайки, че никой не е мислил, че ще бъде възможно разоръжаването на „Хамас“.

„Това е голяма стъпка за Близкия изток и хората са наистина впечатлени от него и са изненадани“, поясни американският президент.

Същевременно Тръмп заяви, че усилията на САЩ за разформироване на Международния наказателен съд целят не собствената му защита, а на фигури като израелския премиер Бенямин Нетаняху. Американският президент посочи, че няма никакви признаци, че МНС възнамерява да завежда дело срещу него.

„Няма информация, че ме преследват. Може да се случи, но да знаете,... той (държавният секретар на САЩ Марко Рубио - бел. ред.) не се опитва да ме защити. Той се опитва да защити Биби и разни други хора“, заяви Тръмп, използвайки прякора на Бенямин Нетаняху.

„Има много хора, на които не бива да се гледа по този начин. Но няма индикации, че аз съм един от тях в този момент“, каза Тръмп.

Преди това Рубио заяви, че пет държави са обявили намерението си да се оттеглят от МНС.

Тръмп коментира още, че не е разговарял с президента на Световната футболна организация Джани Инфантино относно плановете за продажба на дял от Световното първенство по футбол на частни инвеститори.

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За разлика от някои предходни президенти Тръмп като избягва да посещава президентската резиденция в Кеймп Дейвод и предпочита да прекарва времето си в своите голф курорти, когато не е в Белия дом. Това ще бъде третото му посещение в резиденцията през втория му мандат.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит миналата седмица заяви пред репортери, че заседанието ще е тринадесетата среща на кабинета на Тръмп през втория му мандат и че тя бъде "много забавна и нещо различно, което членовете на кабинета да изживеят заедно".

Очаква се след срещата Тръмп да отпътува за своя голф клуб в Бедминстър, щата Ню Джърси, където ще прекара уикенда.