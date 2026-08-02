България

Пригответе се за горещини: До 40° ни очакват през следващата седмица

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 5 часа / 2 август 2026, 07:00
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В неделя ще бъде слънчево, след обяд - и горещо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 32°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.      

Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София-област.

Източник: НИМХ

*От НИМХ отбелязват, че жълтият код е за много високи температури, които могат да причинят здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

  • По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • В планините

ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

  • В началото на следващата седмица

ще бъде слънчево, в източните райони и планините - с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър, най-често - от североизток. Температурите ще се повишават бавно и към петък максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°, по Черноморието - 31°-34°.

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
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