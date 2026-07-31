Абсурдни обвинения от САЩ към Испания за Сеута

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С АЩ обвиниха Испания, че умишлено улеснява нелегалната миграция в Европа, след като 60 000 мигранти нахлуха в испанския ексклав Сеута, разположен на северното крайбрежие на Мароко.

"Съединените щати са с народа на Испания и всички европейци срещу това грубо нарушение на техния суверенитет и човешки права. Този неприемлив инцидент е пряк резултат от умишлените усилия на испанското правителство да улесни масовата незаконна миграция в Европа. Обмисляме действия за защита на американците у дома и в чужбина от тази заплаха и сме готови да помогнем на други европейски съюзници, които обмислят подобни варианти", обяви в X Държавният департамент на САЩ.

The United States stands with the people of Spain, and all Europeans, against this egregious violation of their sovereignty and human rights.



This unacceptable incident is the direct result of the Spanish Government's deliberate efforts to enable and facilitate mass illegal… — Department of State (@StateDept) July 31, 2026

"Ужасно е. Запомнете този кадър. Това ще бъдем ние след три години, ако грешната партия дойде на власт. Ако Демократите спечелят, няма да живеете много добър живот", обяви по-рано президентът на САЩ Донлад Тръмп, коментирайки кадри от Сеута пред "Фокс Нюз".

ЕС иска Мароко да спре мигрантите от Африка

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира в X видео от кризата в Сеута:

"Тези кадри от Испания са злощастно напомняне за последиците от масовата миграция и радикалните леви глобалистки политики, които позволиха нахлуването в Запада".

Thank God @POTUS was elected and our country’s border no longer looks like this.



These images out of Spain are an unfortunate reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies that have enabled the Invasion of the West.@BillMelugin_:… pic.twitter.com/b67fR3SEof — JD Vance (@JDVance) July 31, 2026

Така Тръмп и неговата администрация се опитват да използват проблема в испанския ексклав за вътрешно и външнополитически цели.

А Испания прави всичко възможно, за да спре нахлуването на мигрантите от Африка в ексклава. Според испанския премиер социалист Педро Санчес "мафиите, които се занимават с трафик на хора", че са разпространили неверен слух, който е подтикнал хиляди мигранти да преминат от Мароко към Сеута.

За критиките от Вашингтон има и друга причина. По-рано тази година Испания отказа да подкрепи по какъвто и да е начин войната на САЩ и Израел срещу Иран, с което си навлече гнева на Тръмп.

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Тъй като Сеута се намира на брега на Африка и няма никаква сухоземна връзка с Европа, преминаването на нелегални имигранти от там в други европейски държави е изключително трудно.

Европейският съюз не е установил наличието на миграционен поток от испанския ексклав, посочва "Франс прес".

По силата на действащите разпоредби в рамките на Шенгенското пространство, пристигащите от испанските ексклави Сеута и Мелиля подлежат на допълнителни проверки.

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"Ще работим в тясно сътрудничество с другите държави членки, за да могат те да имат на разположение пълна и достоверна информация. От съществено значение е да запазим установеното доверие при провежданата на този етап миграционна политика", допълни европейски представител пред АФП.

Това става, след като Франция, Италия и Дания, призоваха за въвеждане на контрол по границите с Испания заради кризата в Сеута.

Испанското правителство от своя страна обяви, че ще изпрати военни подразделения, за да гарантира сигурността на ексклава.