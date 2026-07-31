Свят

Абсурдни обвинения от САЩ към Испания за Сеута

Европейският съюз не е установил наличието на миграционен поток от испанския ексклав

Николай Киров Николай Киров

31 юли 2026, 19:24
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С АЩ обвиниха Испания, че умишлено улеснява нелегалната миграция в Европа, след като 60 000 мигранти нахлуха в испанския ексклав Сеута, разположен на северното крайбрежие на Мароко.

"Съединените щати са с народа на Испания и всички европейци срещу това грубо нарушение на техния суверенитет и човешки права. Този неприемлив инцидент е пряк резултат от умишлените усилия на испанското правителство да улесни масовата незаконна миграция в Европа. Обмисляме действия за защита на американците у дома и в чужбина от тази заплаха и сме готови да помогнем на други европейски съюзници, които обмислят подобни варианти", обяви в X Държавният департамент на САЩ.

"Ужасно е. Запомнете този кадър. Това ще бъдем ние след три години, ако грешната партия дойде на власт. Ако Демократите спечелят, няма да живеете много добър живот", обяви по-рано президентът на САЩ Донлад Тръмп, коментирайки кадри от Сеута пред "Фокс Нюз".

ЕС иска Мароко да спре мигрантите от Африка

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира в X видео от кризата в Сеута:

"Тези кадри от Испания са злощастно напомняне за последиците от масовата миграция и радикалните леви глобалистки политики, които позволиха нахлуването в Запада".

Така Тръмп и неговата администрация се опитват да използват проблема в испанския ексклав за вътрешно и външнополитически цели.

А Испания прави всичко възможно, за да спре нахлуването на мигрантите от Африка в ексклава. Според испанския премиер социалист Педро Санчес "мафиите, които се занимават с трафик на хора", че са разпространили неверен слух, който е подтикнал хиляди мигранти да преминат от Мароко към Сеута.

За критиките от Вашингтон има и друга причина. По-рано тази година Испания отказа да подкрепи по какъвто и да е начин войната на САЩ и Израел срещу Иран, с което си навлече гнева на Тръмп.

Хаос в Сеута: Хиляди мигранти от Мароко, загинали хора и остър спор в ЕС

Тъй като Сеута се намира на брега на Африка и няма никаква сухоземна връзка с Европа, преминаването на нелегални имигранти от там в други европейски държави е изключително трудно.

Европейският съюз не е установил наличието на миграционен поток от испанския ексклав, посочва "Франс прес".

По силата на действащите разпоредби в рамките на Шенгенското пространство, пристигащите от испанските ексклави Сеута и Мелиля подлежат на допълнителни проверки. 

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

"Ще работим в тясно сътрудничество с другите държави членки, за да могат те да имат на разположение пълна и достоверна информация. От съществено значение е да запазим установеното доверие при провежданата на този етап миграционна политика", допълни европейски представител пред АФП.

Това става, след като Франция, Италия и Дания, призоваха за въвеждане на контрол по границите с Испания заради кризата в Сеута.

Испанското правителство от своя страна обяви, че ще изпрати военни подразделения, за да гарантира сигурността на ексклава. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
Миграционна криза Сеута Испания САЩ
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