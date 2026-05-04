Свят

4 май 2026, 20:45
Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия
Източник: AP/БТА

О бединените арабски емирства обявиха ракетна тревога, предадоха световните агенции. 

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че е прехванало три ракети от Иран.

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

Властите казаха още, че в петролната индустриална зона в емирство Фуджейра е избухнал пожар след „атака с дрон, произхождащ от Иран“.

Екипи на гражданската отбрана незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара, заяви пресслужбата на Фуджейра.

Дрон атакува международното летище в Дубай

Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран, не бяха обявявани тревоги, отбелязва "Асошиейтед прес". 

Министерството на външните работи на ОАЕ определи ракетния обстрел като "сериозна ескалация", която представлява "пряка заплаха" за сигурността на страната, предаде "Ройтерс".

Емирствата си запазват "пълното и легитимно право" да отговорят на иранските атаки, се подчертава в изявлението. 

Ирански военен, цитиран от държавни медии, междувременно отрече страната му да има планове за вземе ОАЕ на прицел. Той не даде подробности.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Обединени арабски емирства Ракетна тревога Иран
