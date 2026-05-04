Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му е унищожила няколко ирански "бързи лодки" в Ормузкия проток, предаде "Ройтерс".

В публикация в социалната си мрежа Трут сошъл Тръмп посочи, че те са били седем, докато американският флот съобщава за шест.

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района, с изключение на стрелба по южнокорейски кораб.

"Освен южнокорейския кораб, в протока към момента няма щети“, написа той.

САЩ твърдят, че са осигурили преминаването на два товарни кораба под американски флаг днес, докато Иран заявява, че протокът остава затворен.

Тръмп призова Южна Корея да се присъедини към усилията за защита на корабоплаването в района.

"Може би е време Южна Корея да се включи в мисията", добави той.

Президентът на САЩ съобщи още, че министърът на отбраната Пийт Хегсет ще даде пресконференция утре, в която ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.