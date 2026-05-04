Свят

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района

4 май 2026, 22:57
Тръмп се похвали с удар по флота на Иран
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му е унищожила няколко ирански "бързи лодки" в Ормузкия проток, предаде "Ройтерс".

В публикация в социалната си мрежа Трут сошъл Тръмп посочи, че те са били седем, докато американският флот съобщава за шест.

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района, с изключение на стрелба по южнокорейски кораб.

"Освен южнокорейския кораб, в протока към момента няма щети“, написа той.

САЩ твърдят, че са осигурили преминаването на два товарни кораба под американски флаг днес, докато Иран заявява, че протокът остава затворен.

Тръмп призова Южна Корея да се присъедини към усилията за защита на корабоплаването в района.

"Може би е време Южна Корея да се включи в мисията", добави той.

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Президентът на САЩ съобщи още, че министърът на отбраната Пийт Хегсет ще даде пресконференция утре, в която ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Доналд Тръмп САЩ Иран Ормузки проток
Последвайте ни
Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

Mомче намушка с нож свой връстник във Велико Търново

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 2 дни
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 2 дни
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 2 дни
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

d

Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

България Преди 2 часа

За сравнение, към края на април 2025 година дефицитът бе в размер на 1 млрд. евро

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Свят Преди 3 часа

Шофьорът на автомобила е бил задържан и вече не представлява заплаха

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

България Преди 5 часа

Минусовите температури и падналите слани са нанесли щети

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Свят Преди 5 часа

В момента Никола Груевски има статут на политически бежанец в Унгария

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

.

66 бели чувала пред парламента в Австралия: Зловещото послание зад смразяващата акция

Любопитно Преди 7 часа

Зловеща инсталация в Канбера припомня на депутатите, че 24 000 австралийци умират годишно от тютюнопушене

Спират топлата вода в голяма част от София

Спират топлата вода в голяма част от София

България Преди 7 часа

Има изместване на участък от разпределителен газопровод

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Свят Преди 7 часа

Украинският президент изглежда неспособен да осигури за украинците реални придобивки, които да компенсират евентуален болезнен мир

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

Свят Преди 7 часа

Зеленски: Това лято ще бъде моментът, в който Путин ще решава какво да прави по-нататък

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 8 часа

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 8 часа

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Енергията на бъдещето Преди 8 часа

Как протича смяната на практика и защо не е нужно да я отлагаш

Снимката е илюстративна

Столична община промени датите за класиране в детските градини: Вижте новия график

България Преди 8 часа

Срокът за редакция на кандидатурите се удължава заради дело във ВАС; първото класиране се мести за 22 май

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Любопитно Преди 8 часа

Темата тази година е „Модата е изкуство“, което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети

,

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Любопитно Преди 8 часа

Актьорът от „Двама мъже и половина“ разкрива защо е изпитвал смесени чувства относно участието си в новия документален филм за своя колега и признава, че гневът му вече не е насочен към Шийн, а към начина, по който обществото е реагирало на неговия срив

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 8 часа

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

В нов сериал: Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова разплитат престъпление в Рилския манастир

Edna.bg

Кристиан Костов ще пее на големия финал на Евровизия 2026

Edna.bg

В изумителен мач с шест гола Евертън спъна Манчестър Сити, Арсенал посяга към титлата

Gong.bg

В Алжир за Бурас: Смелият риск може да се превърне в най-големия трамплин в кариерата

Gong.bg

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било регистрирано

Nova.bg

16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново

Nova.bg