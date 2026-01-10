Свят

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Лондон не е посочвал колко войници ще изпрати

10 януари 2026, 08:08
Източник: БТА

В еликобритания заяви, че отпуска 200 милиона лири (230 млн. евро) за финансиране на подготовката за евентуално разполагане на войски в Украйна, след като тази седмица обеща участие в многонационални сили за страната в случай на прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

Киър Стармър обяви военна помощ от 1,6 млрд. лири за Украйна

Британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и украинският президент Володимир Зеленски във вторник съгласуваха декларация за намерения на среща на високо равнище на „Коалицията на желаещите“ измежду съюзниците на Украйна, очертавайки потенциално бъдещо разполагане.

По време на вчерашното си посещение в Киев британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че средствата ще бъдат изразходвани за модернизиране на превозни средства и комуникационни системи и защита срещу дронове, както и за „гарантиране на готовността на войските за разполагане“.

Великобритания направи съобщението часове след като Русия изстреля мощна хиперзвукова ракета „Орешник“, което европейските съюзници на Киев определиха като опит да ги сплашат да не подкрепят Украйна.

Лондон не е посочвал колко войници ще изпрати. Стармър заяви в сряда, че плановете на Великобритания все още се финализират.

Хийли заяви, че обявяването на финансирането показва, че правителството „увеличава инвестициите“ в подготовката за Украйна.

Великобритания отделя 3 млрд. долара за боеприпаси и запаси

„Тези капиталови разходи се финансират от основния бюджет за отбрана и изпращат ясен сигнал към съюзниците и противниците за намерението на Великобритания да изпълни обещанията си да осигури мир в Украйна“, се казва в изявление на Министерството на отбраната.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Великобритания Войски в Украйна Финансиране за отбрана Киър Стармър Коалиция на желаещите Модернизация на въоръжението Защита от дронове Руска ракета Прекратяване на огъня Мир в Украйна
