България

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия

10 януари 2026, 09:22
Източник: БТА

П рез граничен преход „Капитан Петко войвода" поради стачни действия на гръцките фермери не се пропускат леки и товарни автомобили и в двете посоки, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" относно трафика на граничните пунктове. Информацията е към 6:00 часа сутринта.

През прехода “Илинден - Ексохи" заради стачните действия не се пропускат всички видове товарни автомобили и микробуси в двете посоки. Леки автомобили и автобуси се пропускат през околовръстен път на с. Ексохи.

През граничния преход "Кулата - Промахон" се пропускат всички видове моторни превозни средства, съобщават още от "Гранична полиция". И напомнят, че поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички преходи.

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

На граничните преходи с Румъния движението е нормално. Възобновена е работата на фериботната платформа по линията Оряхово – Бекет. Фериботният кораб ,,Бдин” също възстанови плаванията си по линията Никопол - Турну Магуреле.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички пунктове. 

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.

Източник: БТА, Таня Петкова    
Граничен трафик Стачки на фермери Гръцка граница Гранични преходи Затруднения на границата Леки автомобили Товарни автомобили Гранична полиция Румънска граница Фериботни линии
