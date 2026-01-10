Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

К ритиците „искат всяко извинение за цензура“, заяви Илон Мъск, докато чатботът му с изкуствен интелект (ИИ) „Грок“ е изправен пред заплахата да бъде затворен заради дийпфейк порнография и изображения на малтретиране на деца, предаде ДПА.

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Агенцията отбелязва, че милиардерът е изглеждал непреклонен въпреки негодуванието след съобщенията, че по искане на потребителите „Грок“ създава сексуализирани изображения на хора включително деца,.

Междувременно ДПА отбелязва, че настройките на „Грок“ са вече променени, като чатботът казва на потребителите, че само платени абонати могат да го помолят да манипулира изображения.

Elon Musk's Grok AI image editing limited to paid users after deepfakes https://t.co/AVGil9lry4 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 9, 2026

„Стремят се към всяко извинение за цензура“, заяви Мъск в социалната мрежа „Екс“, на която е и собственик.

Министърът на технологиите на Великобритания Лиз Кендъл заяви по-рано, че ще подкрепи регулатора „Офком“, ако реши да „блокира ефективно „Екс“, ако не спазва законите на Обединеното кралство, допълвайки, че „сексуалното манипулиране на изображения на жени и деца е отвратително.“

Мъск отговори, като сподели публикация от американската конгресменка Анна Паулина Луна, заплашваща да санкционира както британския премиер Киър Стармър, така и Великобритания, ако „Екс“ бъде блокиран в страната.

„Офком“ има правомощия съгласно британския Закон за онлайн безопасност да глобява фирми с до 18 милиона британски лири или 10% от глобалните им приходи, както и да предприема наказателни действия.