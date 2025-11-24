Свят

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Президентът се появи с обемно палто и бордо шал, което веднага предизвика асоциации със стила на новоизбрания кмет на Ню Йорк

24 ноември 2025, 11:57
Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

С наближаването на зимата президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи през уикенда с мек бордо шал и обемно черно палто, а социалните мрежи веднага забелязаха това. Това, което трябваше да бъде рутинна разходка до хеликоптера „Марийн Уан“ на Южната поляна на Белия дом, се превърна в сензационен момент, след като потребители започнаха да сравняват облеклото му с характерния стил на новоизбрания кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани, пише The Hindustan Times

Сравнението се появи само часове, след като Тръмп се срещна с Мамдани в Белия дом. В петък, 21 ноември, срещата между двамата приключи доста по-различно, отколкото мнозина може би са очаквали. Тръмп похвали Мамдани и отхвърли основните атаки на републиканците срещу него. Президентът дори заяви, че е „нормално“ Мамдани да го описва като „фашист“, в отговор на директен въпрос, който новоизбраният кмет получи относно предишните си коментари за държавния глава.

Сега потребителите в социалната мрежа X са убедени, че Тръмп може би черпи модно вдъхновение от Мамдани, след като беше забелязан да носи наситеночервен шал с обемно черно палто, докато се отправяше към „Марийн Уан“.

„Доста интересна визия за Тръмп днес“, написа журналистът Арън Рупар, споделяйки клип с президента.

Политическият коментатор Ръсел Дрю добави: „Леле! Днес Доналд Тръмп изглежда като кръстоска между император Палпатин и дон Корлеоне! Зоран Мамдани наистина го е прецакал.“

„Той се среща с Мамдани веднъж и веднага се опитва да си вдигне нивото на стила“, написа журналистът Ахмед Баба. „Няма начин да копира визията“, публикува друг потребител, заедно с по-стара снимка на Мамдани с бордо поло и сако.

Доналд Тръмп дебютира нова зимна визия
16 снимки
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп

Срещата Тръмп–Мамдани

По време на предизборната кампания в Ню Йорк Тръмп определи кандидата на демократите като „стопроцентов побъркан комунист“, а Мамдани се обяви за „най-лошия кошмар на Тръмп“, чието управление обяви за авторитарно.

На срещата си в петък обаче двамата многократно говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия, съобщи Асошиейтед прес.

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Пред медиите американският президент заяви, че е бил изненадан от тяхната „страхотна“ среща, и каза за Мамдани, който се определя като демократичен социалист: „Мисля, че той всъщност ще изненада някои консервативни хора“.

„Очаквам да му помагам, а не да му вредя“, каза Тръмп за Мамдани на пресконференция. „Искам Ню Йорк да бъде велик“, добави той.

От своя страна Мамдани заяви, че очаква с нетърпение да работи с президента, за да направи живота в Ню Йорк по-достъпен – кауза, по която и двамата са се съгласили.

Повече снимки на Доналд Тръмп вижте в нашата галерия!

Източник: The Hindustan Times    
