Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Пострадалите са с комоцио и хематоми

15 октомври 2025, 08:10
След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната
Задържаха служители на

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

А гресия срещу медицинска сестра и лекар в спешния център в Разлог. Пострадалите са с комоцио и хематоми. Те били нападнати от пациентка и нейните придружителки, решили да раздават правосъдие в кабинета за спешна помощ. Има задържани.

„Ние много често сме подложени на агресия от страна на недоволни пациенти, но досега е нямало физическа саморазправа в такъв размер”, разказа нападнатата медицинска сестра Емилия Грозданова пред NOVA.

По думите ѝ, около 16 ч. в неделя, пациентка с изтръпване на един от пръстите на дясната ръка потърсила медицинска помощ.

Медиците ѝ поставили инжекция и жената била помолена да изчака действието на лекарството в чакалнята, тъй като дошло дете с рана под окото, която трябвало да бъде обработена.

„Започна скандал – викове, че не е направена кардиограма, заплахи в чакалнята. Решихме да се обадим на полицията, за да не ескалира агресията. Пациентката и двете ѝ придружителки нахлуха и започнаха да ни обиждат. Опитах да спра заснемането на видеоклип от дъщерята на пациентката, но бях нападната от двете придружителки. Те ме блъснаха в стената, където си ударих главата и паднах. Изгубила съм за кратко съзнание. Имах силни болки в главата, кървене и растящ хематом”, разказва медицинската сестра.

Когато разбрали, че е повикана полиция, нападателките избягали.

„Това е ежедневие при нас. Ние се стремим да потискаме тази агресия. Всичко това се случи пред очите на 5-годишното дете с рана и сестричката му, която беше на около 10 години”, обясни д-р Куньова.

Източник: NOVA    
Мъж и жена загинаха при пожари в София

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Здравната вноска остава същата

Как сами да измерим температурата на кучето си

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Военните поеха властта в Мадагаскар

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

