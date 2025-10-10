Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

П равителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това, предаде "Ройтерс".

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в X.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

През следващите 24 часа трябва да бъдат прекратени напълно военните действия в палестинския анклав. Споразумението, постигнато предишната вечер в Египет, е част от мирния план от 20 точки за Газа, обявен на 29-ти септември от американския президент Доналд Тръмп.

Това става възможно след две години на опустошителна война, предизвикана от безпрецедентното нападение на палестинското ислямистко движение Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 година.

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

"Намираме се в съдбоносно развитие. През последните две години се борихме, за да постигнем военните си цели, а една от основните е връщането на заложниците - всички, живи и мъртви. И ние сме на път да постигнем тази цел. Не бихме могли да я постигнем без изключителната помощ на президента Тръмп и неговия екип - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те работиха неуморно, заедно с Рон и нашия екип", заяви Нетаняху.

Meждувременно стана ясно, че САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор.

Длъжностни лица разкриват, че Централното командване на САЩ ще създаде гражданско-военен координационен център в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война.