САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отмени визите на 6 чужденци, които според американските власти са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на десния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк.

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ.

Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, които пораждат опасения за свободата на словото.

Шестимата, чиито визи са отменени, са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка. Имената им не се разкриват.