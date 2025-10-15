Свят

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Деменцията на 90-годишния мъж не беше приета като причина за освобождаването му

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора
А встрийският мъж, който държал дъщеря си в плен в мазето на дома си и имал седем деца с нея в продължение на 24 години, получи отказ за освобождаване от затвора. Йозеф Фрицъл, на 90 години, излежава доживотна присъда след осъждането му през 2009 г. за кръвосмешение, изнасилване, принуда, незаконно лишаване от свобода, поробване и небрежно убийство заради смъртта на едно от новородените му деца, съобщи Reuters.

След като прекара 15 години в затворническо отделение за психично болни престъпници, Фрицъл беше преместен в обикновен затвор през 2024 г., съобщи Австрийската пресагенция (APA), предаде People. Този трансфер му позволи да подаде молба за освобождаване, което според съобщенията неговият адвокат направил през август. APA, позовавайки се на адвоката на Фрицъл Астрид Вагнер, съобщи, че Регионалният съд в Кремс е отхвърлил молбата му.

„Според мен аргументацията е погрешна“, заяви Вагнер пред агенцията. „Затова ще обжалвам това решение.“ Според доклада Вагнер е твърдяла, че Фрицъл страда от прогресираща деменция и трябва да бъде преместен в център за деменция, който според нея е „по-добро място от затвора“.

Съдът постанови, според APA, че Фрицъл все още изпитва агресия към семейството си като част от своите заблуди и не може да се изключи възможността да представлява заплаха. Фрицъл държал дъщеря си Елизабет в плен в мазето на семейния им дом, започвайки от момента, когато тя била на 18 години, съобщи „Ню Йорк Таймс“ през 2008 г.

Той станал баща на седем деца с дъщеря си, включително три, които останали с Елизабет в мазето. Други три деца били осиновени от Фрицъл и съпругата му. Седмото дете починало малко след раждането. Според съобщенията властите разкрили насилието, когато Елизабет и най-голямото й дете се нуждаели от медицинска помощ. „Таймс“ съобщи, че съпругата на Фрицъл не била наясно с насилието и вярвала, че дъщеря й се е присъединила към секта и е трябвало да се откаже от децата си.

