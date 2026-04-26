Свят

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

26 април 2026, 20:52
Източник: gettyimages

А мериканският президент Доналд Тръмп днес заяви, че Иран може да му се обади, когато поиска да преговарят за край на войната, започнала с атаката на САЩ и Израел, след като по-рано днес иранският външен министър се върна в Пакистан за преговори, въпреки отсъствието на американска делегация, предаде Ройтерс. 

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, въпреки че иранският външен министър Абас Арагчи продължи да обикаля между страните посредници. 

“Ако искат да преговаряме, могат да ни потърсят или могат да ни позвънят. Знаете, има телефон. Имаме добри, сигурни линии”, каза Тръмп в интервю за предаването “Неделен брифинг” по телевизия “Фокс Нюз”. 

“Те знаят какво трябва да има в споразумението. Много е просто: не могат да имат ядрено оръжие, иначе няма причина да се срещаме”, добави американският президент. 

Иран отдавна настоява Вашингтон да признае правото му да обогатява уран, за който Техеран твърди, че му трябва за мирни цели, но западните сили и Израел смятат, че целта му е да създаде ядрено оръжие. 

Въпреки че примирието спря военните действия в конфликта, който започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, досега не е постигнато споразумение за условията за край на войната, при която бяха убити хиляди хора и която доведе до ръст на цените на горивата, засили инфлацията и намали изгледите за глобален растеж. 

Междувременно американският президент заяви, че е провел “добри разговори” с руския президент Владимир Путин и с украинския си колега Володимир Зеленски за прекратяване на войната в Украйна. 

“Работим по руската ситуация, с Русия и Украйна, и се надяваме, че ще се справим”, каза Тръмп. 

Той не пожела да разкрие кога за последно е разговарял с Путин, но посочи, че е имал “добър разговор с него и разговори с президента Зеленски - добри разговори”

“Омразата между президента Путин и президента Зеленски е нелепа. Лудост е. Омразата е лошо нещо, когато се опитваш да разрешиш нещо, но това се случва”, добави Тръмп. 

Американският президент коментира и снощният инцидент, когато нападател стреля по време на гала вечеря във Вашингтон, на която той присъстваше, като използва случая да го посочи за причина защо иска да изгради спорната бална зала в Белия дом. 

“Това събитие никога нямаше да се случи във военно секретната бална зала, която е момента се строи в Белия дом”, каза Тръмп. “Тя не може да бъде построена достатъчно бързо”, добави той. 

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Доналд Тръмп Иран Преговори Ядрено оръжие Война в Украйна Владимир Путин Володимир Зеленски
По темата

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
С Ioniq V Hyundai сменя стратегията - от Китай към целия свят

С Ioniq V Hyundai сменя стратегията - от Китай към целия свят

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

България Преди 2 часа

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

България Преди 2 часа

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Любопитно Преди 4 часа

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

Снимката е илюстративна

Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

България Преди 5 часа

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

България Преди 5 часа

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Любопитно Преди 6 часа

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Свят Преди 6 часа

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Свят Преди 6 часа

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Свят Преди 7 часа

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

България Преди 8 часа

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Любопитно Преди 9 часа

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

Андрей Гюров

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

България Преди 9 часа

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Свят Преди 9 часа

Светът беше разтърсен от драматичните събития в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се превърна в арена на стрелба и паника

Робърт Кенеди

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Свят Преди 9 часа

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

България Преди 10 часа

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Всичко от днес

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Борислав Соколов – Мис Бони: Не мога да простя на Азис

Edna.bg

Глас, който не остарява: Силвия Кацарова – живот, музика и любов през годините

Edna.bg

Стоичков от Санто Доминго: Карибският регион е истинско гнездо за футболни таланти

Gong.bg

37 пъти Цървена звезда! Грандът стана шампион със стил, разби Партизан

Gong.bg

Емил Дечев: Заплахите към Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Nova.bg

Българска журналистка с разказ от първо лице за стрелбата във Вашингтон: Чух три изстрела и веднага се скрих

Nova.bg